En passasjer ble fraktet med luftambulanse til sykehus med skader da bilferga «Kvitholm» fra rederiet Sjøtind AS kjørte inn i en lastebåt som lå til kai i Mosjøen 20. mai i år.

Det var totalt sju passasjerer om bord, samt et mannskap på tre om bord da det smalt.

Ferga fikk store skader i baugporten, og kollisjonen var så kraftig at lastebåten også fikk hull i skroget over vannkanten.

I etterkant av ulykken ble det ikke avdekket tekniske feil på ferga. Nå har statsadvokaten tatt ut tiltale mot skipsføreren.

Han er tiltalt for brudd på Skipssikkerhetsloven – «for som skipsfører å ha unnlatt å sørge for at et skip skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier».

Både avisen Helgelands Blad og Helgelendingen har omtalt tiltalen.

– For høy fart

Ifølge tiltalen holdt skipsføreren for høy fart da han skulle føre ferga til kai i Mosjøen havn. Han var uoppmerksom mens han førte ferga, slik at fartøyet kolliderte med lasteskipet «Sigyn».

Bilferga MF «Kvitholm» er eid av rederiet Sjøtind i Ålesund. Ferga trafikkerer sambandet Mosjøen-Hundåla. Foto: Frank Nygård / NRK

Forsvarer for den tiltalte skipperen er advokat Tarjei Magnus Hugaas. Han opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Men man er enige om omstendighetene rundt hendelsen. Spørsmålet her er om han har vært så uaktsom at han straffes eller ikke.

Mannen, som er pensjonist, må møte i Helgeland tingrett 25 november.

– Han synes både kollisjonen og at en person ble skadet er leit. Det er ikke noe han har gjort med viten og vilje. Så blir det opp til retten å vurdere om han har overtrådt grensene for hav som er straffbart eller ikke.

Hugaas sier det ikke finnes mye rettspraksis å lene seg på.

– I mine ti år som advokat er dette min første slike sak. Det er ikke automatikk i at en slik hendelse medfører straff. I dette tilfellet ble en person skadet, og her har det nok vært utfallet av hendelsen som er blitt avgjørende.

Bilferga MF «Kvitholm» er eid av rederiet Sjøtind i Ålesund. Selskapet driver sambandet for 14.490.000 kroner i året, ifølge Nordland fylkeskommune.

I bakgrunnen lastebåten «Sigyn» som ferga kolliderte med. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK