Biler sklir av veiene i Nordland: – Det er speilglatt

– Det er speilglatt. Man bør absolutt la bilen stå, dersom det ikke er ytterst nødvendig å kjøre, opplyser politiet på Helgeland.

Både E6 og E12 er stengt i regionen på grunn av glatte veier. VTS er ute på veiene ifølge politiet.

Saltfjellet er også stengt på grunn av glatte veier.

Veier stengt etter utforkjøringer

På E10 over Bjørnfjell har en lastebil og brøytebil kollidert. Veien er foreløpig stengt etter uhellet.

Politiet opplyser at ingen er skadet i uhellet, men at brøytebilen var på vei til Leirviktunnelen i Narvik for å rydde et ras. Dermed vil tunnelen der være stengt en periode.

SISTE: Tunnelen er nå åpen for trafikk igjen.

– Jeg vil tro at det er dette væromslaget som gjør det så glatt i hele Nordland, forteller operasjonleder Anne Karlsen i Midtre Hålogaland politidisktrikt.

Så langt har det vært fire trafikkuhell i Nordland på grunn av glatte veier.

Sør for Risøyhamn i Andøy kommune kjørte en bil med fem personer av veien i ettermiddag. En person er fraktet til sykehus for sjekk.

I Rana kommune ved Storforshei fikk en bil skrens og traff motgående trafikk. Fire personer var involvert i sammenstøtet, men ingen ble skadet.

Også på E6 ved Megården tunnel i Sørfold kommune har en bil kjørt utenfor. Tre personer er involvert ulykken, men skal være uskadd melder politiet i Salten. Veien vil holdes stengt inntil videre.

SISTE: Tunnelen er åpen for trafikk igjen.

Kvænflågtunnelen i Fauske kommune har også vært stengt på grunn av løse gjenstander i tunnelen.

Båttrafikk er innstilt

Hurtigbåten fra Rødøy-Myken, Sandnessjøen-Nesna og Bodø-Sandnessjøen er innstilt på grunn av det dårlige været.