Fuglenes flukt over Bleiksøya ble kåret til Europas nest beste fuglefoto: – Mitt beste bilde

– Dette er det beste jeg har gjort, syns jeg.

Espen Bergersen var ute på båttur da han tok bildet som nå er kåret til Europas nest fineste fuglefoto.

«European wildlife photographer of the year» omtales som EM for naturfotografer.

Det var Vesterålen Online som først omtalte saken.

Fotograf Espen Bergersen. Foto: Privat

Lundefugl og annen sjøfugl flyr i en sirkel rundt Bleiksøya ved Andøya, og danner en perfekt ramme rundt refleksjonen i sjøen.

Den premierte fotografen sier at å få prisen er veldig stort.

– Det er den mest prestisjetunge fotokonkurransen i Europa og den nest største i verden. Kun bak Wildlife Photographer of the Year. Du kan jo si at jeg er en slags proff amatørfotograf, så det er veldig stas.

Bildet er tatt i Finland med drone, og ble dratt fram som et høydepunkt i samme konkurranse, 2017. Foto: Espen Bergersen / Espen Bergersen

Fokus på hval

Prisen ble delt ut i Lünen i Tyskland, og det er ikke første gangen Bergersen deltar i konkurransen.

I 2017 var han med for første gang, og tok da igjen en sterk andreplass i kategorien «man and nature», med et bilde av en knølhval utenfor et sildenot.

De to bildene han fikk utmerkelse for da, var tatt med drone. Denne gangen var oppskriften vidvinkellinse og en stødig hånd.

– Det var et flatt hav den dagen, og jeg så at refleksjonen av fjellet så utrolig bra ut. Jeg holdt kamera nesten nedi sjøen og etter hvert begynte lundefuglen å fylle hele himmelen rundt.

Til tross for at Bergersen tar mange fuglebilder, er det hvalen han er mest interessert i.

Denne knølhvalen som svømmer langs en sildenot ble premiert med andreplass i samme konkurranse i 2017. Foto: Espen Bergersen / Espen Bergersen

– Det er både fordi jeg har vokst opp på Andøya og fordi jeg nå bor i Tromsø. Jeg har nettopp kommet tilbake fra en tur hvor jeg holdt foredrag i Italia og Spania om hvaleventyret her i Norge.

Hvalturister har virkelig skutt i været de siste årene, noe fotografen får merke på kroppen. Han skal snart til nordover til Skjervøy i håp om å ta nye blinkskudd.

– Forhåpentligvis får jeg tatt bilder av spekkhoggere og knølhval der. 1. november begynner det å bli mange turister på havet, så jeg prøver å finne mine egne hvaler og unngår de store båtsamlingene.

Bergersen håper å få flere slike spektakulære bilder når han setter kursen for Skjervøy i Troms. Foto: Espen Bergersen / Espen Bergersen

Glad turistsjef

Reiselivssjef i Visit Vesterålen, Astrid Berthinussen, legger ikke skjul på at bildene Bergersen tar er god reklame for hele regionen.

Reiselivssjef i Vesterålen, Astrid Berthinussen Foto: Privat

– Espen tar utrolig flotte bilder. Både motiv og fotograf blir lagt merke til i slike konkurranser. Jeg tror nok at denne prisen gjør at mange også ser nærmere på hans fantastiske portefølje, i tillegg til de regionene han henter motiv fra.

Fotografen selv har noen små, spesifikke tips til de som ønsker å prøve seg som fotograf i vintermørket.

– Det beste rådet jeg kan gi er å ha en spesifikk idé før du drar ut. Da er det lettere å vite hva man skal se etter, og derifra og ut er det trening som gjelder.