Bil veltet inn i hage på Sortland i natt: – Litt sjokkert

«Mange har utnyttet det gode været til å ta seg en fest, noe som har resultert i mange klager på feststøy», skriver politiet i Nordland på Twitter.

Natt til søndag ble nemlig en travel natt for politifolk over hele landet.

Og noen dro festen ut på bilveien. I Nordland ble til sammen fem personer tatt mistenkt for ruspåvirket kjøring i natt.

På Sortland i Vesterålen veltet en bil inn i en hage.

– Vi fikk melding klokken 03.36 om en som hadde fått en bil i hagen, der det skal ha vært tre ungdommer som var i den, som sprang fra stedet, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tjuvlånt bilen

Innmelder var hageeieren.

– Han tror jeg var litt sjokkert, sier Johansen.

Om lag en time senere kom politiet i kontakt med en ung mannlig sjåfør, som ikke hadde førerkort.

– Sønn av bileier har for så vidt erkjent å ha tjuvlånt bilen, og var heller ikke edru, sier Johansen.

FØRER BLIR ANMELDT: Tre ungdommer var i bilen og stakk fra stedet etter velten. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Politiet har gjort nødvendige sporsikringer både på stedet og av fører. Ingen skal ha tatt større skader av hendelsen.

– Han bli anmeldt for trafikkuhellet og promillekjøring. Jeg tviler på at far melder bilen stjålet, sier Johansen.

Travelt over hele landet

I Innlandet melder politiet om over 50 henvendelser med klage på støy og forstyrrelse av natteroen. I tillegg har det vært flere meldinger om småknuffing og slåssing som politiet har måttet rykke ut og ordne opp i.

I Trøndelag ble også karsken tatt fram, og politiet melder om 65 henvendelser som omhandler forstyrrelse av natteroen på grunn av feststøy i distriktet.

Også politidistriktene på Vestlandet, i Agder og på Østlandet melder om en travel natt. Slagsmål, bortvising av overstadig berusede personer fra offentlig sted og flere tilfeller av mistenkt promillekjøring er blant sakene som er meldt.

– Alvorlig

Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt sier de har hatt opp mot 200 oppdrag i løpet av natten. Det er mye festbråk, slåsskamper og fyll. Russen har også laget bråk noen steder i natt.

MYE BRÅK: Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt sier det har vært en hektisk natt for politiet. Foto: Oslo politidistrikt

– Det skyldes nok mye det fine været. Det er mange hjemmefester for tiden, siden det er skjenkestopp klokken 23.30 i Oslo på grunn av koronarestriksjoner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På Oslo politidistrikts twitterkonto kom det i løpet av natten mange meldinger om det som hendte i Oslo.

Guro Sandnes i Oslo-politiet sier de bruker mye ressurser på meldinger om bråk der det ikke er reelt.

– Folk drar på litt for å få oss til å komme og løse situasjoner, og når vi kommer til stedet, viser det seg ikke å være reelt, sier Sandnes.

– Det er alvorlig, og disse forholdene blir anmeldt, sier hun.

Hun understreker at dette i verste fall kan gå ut over liv og helse. Spesielt når politiet er i en situasjon der de må prioritere hva de bruker ressursene på.