Bil står fast i snøras

Det har gått et snøskred over Fv 822 ved Bergebukta i Sortland.

En bil har kjørt inn i skredet og sitter fast der. Ingen skal være skadet, og fører har kommet seg ut av bilen. Det opplyser operasjonsleder i politiet Lars Halvorsen.

– Det fremstår for oss at det ikke har vært stor dramatikk i dette. Det er et skred som ikke er veldig stort, men stort nok til at det har gått over og sperra veien, sier Halvorsen.

Videre sier han at det er brøytemannskap på plassen som har tatt hånd om føreren.

Veien blir steng til i morgen. Ifølge vegtrafikksentralen nord blir det tatt en ny vurdering tirsdag morgen. Det er satt opp sperringer ved grustaket Gullkista og ved broa i Fiskefjord.

Samtidig melder meteorologene at det er farevarsel om kraftig snøfokk i Lofoten, Vesterålen og i ytre strøk av Troms og Vest-Finnmark.

Det kan gi både dårlig sikt og risiko for snøskavler i veibanen. I tillegg kan det være rimelig glatt for fotgjengere hvor snø har lagt seg over islag.

– Vi har fått svært mange trafikkmeldinger fra ulike deler av Nordland fra morgenen av, så det er generelt vanskelige kjøreforhold, sier operasjonsleder Halvorsen.

Han legg til at folk må kjøre forsiktig og bruke god tid.