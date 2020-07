– Ut fra skadene ble det beslutta at føreren skulle fraktes til sykehus på Stokmarknes, sier operasjonsleder i politiet, Mads Bernhoft.

Han sier at etterforskningen så langt viser at det er mistanke om ruspåvirket kjøring. De utelukker heller ikke at hastigheten har vært for høy i dette tilfellet.

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 23.40 mandag kveld, og samtlige nødetater rykket ut.

Det er ennå for tidlig å si hva som egentlig har skjedd, annet enn at bilen har rulla rundt og havna i grøfta.

– Sammenlignet med de store materielle skadene kunne dette fort gått på en helt annen måte. Bilen er totalvrak. Han har vært heldig, sier Bernhoft.