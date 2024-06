– Vi brukar biblioteket på søndagar fordi det er veldig travelt i løpet av veka. Difor er vi her mest på søndagar. Då speler vi sjakk eller låner nye bøker. I mellom malar vi óg eller berre slappar av, seier ukrainske Tetiana Bryzhatova-Sotchenko.

Ho meiner det er få aktiviteter for barn i byen på søndagar.

– Eg synes det er ille for kulturhovudstaden at dei stenger byen no. Det har vore mange aktivitetar for barna her på biblioteket til no i år. Folk kan bruke denne staden for kulturelle hendingar.