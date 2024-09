Bestilte fransk bok – fikk fire kilo medisin mot afrikansk sovesyke

Saken oppsummert: Camilla Rostad fra Svolvær mottok en pakke med medisiner istedenfor den franske boken hun hadde bestilt.

Pakken inneholdt ampuller med medisinen Eflornithine, som brukes mot afrikansk sovesyke.

Pakken var sendt fra MSF Logistique, en avdeling hos Leger Uten Grenser, og skulle egentlig til Dr. Jose Ramon Franco ved WHO i Genève.

DHL opplyste at feilen oppstod ved et av kontrollpunktene i Europa, og at slike feil sjelden skjer.



Du bestiller noe på nett. Tiden går. Du glemmer det kanskje litt.

Så kommer meldingen; endelig er pakken ankommet.

Spennende! 😁

Tirsdag denne uke fikk fransklæreren Camilla Rostad den følelsen.

Tegneserievarianten av den franske boken «Den fremmede.» var endelig ankommet Svolvær.

– Supert, det er garantert boken, tenkte hun.

Pakken var markert med Camillas navn og adresse. Foto: Camilla Rostad / Privat

Men:

– Det var en veldig stor pakke til en liten bok, sier hun til NRK.

I den mystiske pappesken var det nemlig noe helt annet enn en bok forfattet av en nobelprisvinner.

Chip med alarm

Rostad avtalte med sjåføren i logistikkselskapet DHL at pakken kunne settes ved døren til huset.

Da hun kom hjem merket hun umiddelbart at pakken var både stor og tung.

Likevel; hennes navn stod på utsiden av pakken – og avsenderen var bokhandleren i Frankrike.

– Jeg studerte ikke utsiden veldig nøye. Og personen som hadde levert pakken hadde jo levert den til rett adresse, sier hun til NRK.

Camilla Rostad fikk det raskt travelt da hun skjønte hva som var i pakken. Foto: Camilla Rostad / Privat

Fransklæreren, som for øvrig også er 1.-kandidat for Sosialistisk Venstreparti i Vågan, åpnet spent den mystisk pappesken, som veide hele 4 kilo.

– Det var mange små esker med medisiner, og de måtte ikke komme under 15 grader og ikke over 25 grader.

En liten chip med display og et alarmsystem for temperatur fulgte også med.

– Det gjorde meg stressa.

Medisinene måtte ei heller fryses. Foto: Camilla Rostad / Privat

Legen i Genève

Dette er ikke første gang en merkelig forveksling av pakker skjer i Svolvær.

I 2011 bestilte Laila en jakke, men fikk bæsj.

Den gang skjønte hun følgelig raskt at bæsj ikke er jakke.

13 år senere skjønte Rostad raskt at medisin ikke er bok.

– Det var rett og slett en haug med ganske mange små ampuller.

Virkestoffet i medisinene er Eflornithine hydrochloride. Foto: Camilla Rostad / Privat

Hvordan havnet medisinene hos Rostad, og hvor skulle de egentlig?

I pappesken var det også en pakkeliste, som gir noen svar:

Avsenderen er MSF Logistique, en avdeling hos Leger Uten Grenser. Avdelingen er blant annet ansvarlig for innkjøp, lagerhold og distribusjon av medisinsk utstyr.

Pakken skulle til WHO i Genève, Sveits.

Nærmere bestemt til en lege med navn Jose Ramon Franco.

Pakkelisten er datert 23. august 2024. Foto: Camilla Rostad / Privat

Som lærere flest er Rostad både effektiv og interessert.

Først tok hun kontakt med DHL, slik at de kunne hente pakken så raskt som mulig.

Deretter startet hun litt detektivarbeid.

– Legen som er nevnt forsker på neglisjerte tropiske sykdommer.

Afrikansk sovesyke og uønsket hårvekst

NRK har gjort gjentatte forsøk på å få kontakt med Dr. Jose Ramon Franco, uten hell.

En artikkel fra WHO med tittelen «Verden gjør seg klar til å eliminere sovesyke innen 2020» nevner Franco. Der omtales han som medisinsk offiser ved avdeling for neglisjerte tropiske sykdommer i WHO.

Afrikansk sovesyke har siden da blitt eliminert i en rekke land, og WHO gratulerte senest i juni i år det afrikanske landet Chad med vellykket eliminasjon.

Sovesyke smitter gjennom små parasitter som kan spres gjennom bitt fra tsetsefluen. Dette bildet er fra Etiopia. Foto: AP

Men hvorfor er det interessant å snakke om afrikansk sovesyke?

Medisinen Rostad fikk i posten brukes nemlig mot afrikansk sovesyke.

– Medisinene Rostad har mottatt skulle sannsynligvis brukes til behandling av afrikansk sovesyke, sier Berit Sofie Hembre, overlege i Direktoratet for medisinske produkter til NRK.

Berit Sofie Hembre sier hun håper medisinene kommer uskadd til Sveits. Foto: Direktoratet for medisinske produkter

Hun legger til at legemiddelet Rostad mottok er til intravenøs bruk, og ikke tilgjengelig i Norge:

– Norske sykehusleger må søke Direktoratet for medisinske produkter om bruk, og apotekgrossistene må søke om tillatelse til å importere legemiddelet fra WHO.

Virkestoffet Eflornithine brukes også til å bekjempe uønsket hårvekst i kvinners ansikt.

– Til å behandle uønsket hårvekst, så er kremen Vaniqa tilgjengelig i Norge. Den får man på resept fra legen, forteller Hembre.

Mer om afrikansk sovesyke Sovesyke forekommer i deler av Afrika. Smitten kommer fra tsetsefluer. Sykdommen begynner som en uspesifikk febersykdom, og ubehandlet er sykdommen dødelig. Den er klassifisert som en neglisjert sykdom av WHO og det er satt inn stor innsats siden starten av 2000-tallet for å bekjempe den. Siden 2018 har det blitt rapportert under 1000 årlige tilfeller. Over 60 prosent av disse kom fra Den demokratiske republikken Kongo. Det er vanskelig å forebygge – da det eneste som funker er å unngå stikk av tsetsefluer. Lokalbefolkning vet som regel hvor det er mest tsetsefluer, slik at man til en viss grad kan unngå fluene ved å følge lokale råd. Det finnes ingen vaksine. Har man fått påvist sykdommen må behandling starte så raskt som mulig. Kilde: FHI

På vei til sine rette eiere

Camilla Rostad har hverken afrikansk sovesyke, uønsket hårvekst i ansiktet eller andre behov for hundrevis av Eflornithine-ampuller.

Pakken er returnert med DHL, og forhåpentligvis vil de finne pakkens rette eier.

– Det ser ut til at sendingen, som skulle til Sveits, ble feilmerket ved et av kontrollpunktene i Europa, sier Linda Bengtsson i DHL til NRK.

Hun påpeker at det er en beklagelig situasjon, men at det heldigvis sjeldent oppstår.

– Medisinene ble raskt hentet tilbake og er nå sendt til riktig mottaker i Sveits.

Men hva med boken?

– Jeg har ikke peiling på hvor den er. Forhåpentligvis kommer den, og jeg tviler på at den er i Genève, svarer Rostad.

Heldigvis kan Bengtsson i DHL berolige – boken vil bli levert i Lofoten så snart som mulig.