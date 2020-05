Overgrepene mot det eldste av barnebarna begynte ifølge tiltalen på 80-tallet, da jenta var i 4-5-årsalderen. De foregikk blant annet på adressen i Nordland der mannen nå bor, og fortsatte i rundt ni år fram til 90-tallet.

Overgrepene mot det yngste barnebarnet begynte ifølge tiltalen også da jenta var i 4-5-årsalderen og foregikk i et halvt års tid på 90-tallet.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 195, som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år.

Han er også tiltalt for incest. I og med at barna var under 10 år gamle da overgrepene skal ha begynt, risikerer mannen inntil 21 års fengsel dersom han blir funnet skyldig.

Anmeldt først i 2019

Ifølge statsadvokaten Erik Thronæs i Nordland ble saken først anmeldt vinteren 2019.

– Generelt kan jeg si at det ikke er uvanlig at en del ofre for påståtte seksuelle overgrep ikke klarer å stå frem med en anklage før den har gått noe tid, sier han til NRK.

– Det kan ha mange årsaker: At mange synes det er vanskelig, kanskje har man bebreidet seg selv, kanskje er man redd for å ikke blir trodd eller man er redd for hva omgivelsene vil si.

Thronæs understreker at dette er generelle betraktninger, og han vil ikke si hva som er den direkte årsaken til at det tok lang tid før anmeldelsen kom i denne konkrete saken.

I en kronikk i Tidsskrift for Norsk psykologforening står det at det i gjennomsnitt går mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette.

En undersøkelse gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sier at kun én av ti ungdom som har blitt utsatt for seksuelle overgrep velger å anmelde saken.

Ikke foreldet

Selv om de påståtte overgrepene i denne aktuelle saken, ligger langt tilbake i tid, er ikke saken foreldet, forklarer Erik Thronæs.

– Strafferammen i denne saken er 21 år. Da er fristen for foreldelse 25 år, og det gjelder fra den dagen det straffbare forholdet har opphørt. Hvis man legger til grunn at overgrepene opphørte på slutten av 90-tallet har det ikke gått 25 år til i dag, sier han.

Thronæs understreker at han ikke vil kommentere denne konkrete saken før den kommer til retten. Men han sier at det er snakk om en alvorlig tiltale.

Tiltaltes forsvarer, Hanne Elise Skare, opplyser til NRK at de på nåværende tidspunkt ikke har noen kommentar til saken. Det er noe de i så fall vil komme tilbake til, sier hun.