Kraftsjefen har fastpris på strøm – forbrukerrådet anbefaler spotpris

Facebook-gruppen Folkeopprør mot høye strømpriser har fått tusenvis av nye medlemmer det siste døgnet.

Strømprisene er noe som opptar de fleste om dagen.

Hos de som selger strøm, har telefonrørene bokstavelig talt gått varme.

Kraftselskapene ringes ned av folk som ønsker å binde strømprisen og tegne fastprisavtaler. En av dem er Ingunn Selnes Karlsen.

Ingunn Selnes Karlsen er en av flere som den siste tiden har valgt å bytte til fastpris på strøm. Foto: Privat

– For noen år siden bandt vi strømmen, da så vi at vi i perioder tjente på det. I andre perioder betalte vi mer. Nå er prisene så høye at vi valgte å binde strømprisen for tre år, sier hun.

Tror prisen vil holde seg høy

Karlsen har sikret seg en pris på 34 øre per kilowattime de tre neste årene. Samtidig har de med spot- og innkjøpspris i perioder betalt både 3 og 4 kroner per kilowattime de siste dagene.

– Har du tatt høyde for at den flytende strømprisen kan bli lavere enn 34 øre selv om den er høy nå?

– Ja, men jeg tror ikke det kommer til å skje de neste to årene. Jeg har en magefølelse på det. Sist vi byttet var jeg fornøyd med forutsigbarheten, det håper jeg vi blir nå også.

Mange nordmenn er bekymret for høye strømregninger. Kraftselskapene opplyser at de får mange henvendelser av kunder som vil bytte avtale. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Stor pågang hos kraftleverandørene.

Karlsen er langt fra den eneste som har byttet eller ønsker å bytte til fastpris.

I Nord-Norge er flere kraftleverandører ringt ned av folk som spør om fastpris.

–Det er «unntakstilstand» på kundesenteret. En betydelig pågang fra både nye og eksisterende kunder, sier direktør i Polarkraft, Herold Myrland til NRK.

Hos Helgeland Kraft har telefonen knapt fått fred.

– Det har vært veldig trykk på kundeservice. Mange av henvendelsene vi har fått, går på at man ønsker å tegne fastavtaler, sier daglig leder Arild Markussen.

Arild Markussen i Helgeland Kraft.

Selv har han spotpris - noe også Forbrukerrådet mener man kommer best ut med.

– Historisk har det vist seg at det ikke har vært gunstig å tegne fastavtale. Så kan jo virkeligheten være en annen i dag. Ønsker man forutsigbarhet, kan det være greit å tegne fastavtale, sier han.

Hos Bodø Energi har det også vært mye å gjøre for kundesenteret.

– Det er veldig mange som ringer og spør. Det blir veldig stor interesse med de prisene vi ser nå, sier direktør Ole Angellsen i Bodø Energi.

Han forstår godt at folk er nysgjerrige på å binde strømprisen.

– Fastpris er ei forsikring for å unngå veldig høye priser. Ingen har en fasit på hva som skjer frem i tid. Det er vurderinger som kundene selv må gjøre.

Kraftsjef har fastpris

– Det finnes sesonger og perioder der det åpenbart kan lønne seg å kjøpe en fastpris i stedet for å ligge på spot, sier administrerende direktør i Polarkraft, Herold Myrland.

Han råder kunder som ønsker forutsigbarhet til å velge fastpris.

Men kan det lønne seg?

– Absolutt kan det lønne seg. Personlig har jeg hatt fastpris i halvannet år. Tidligere i sommer var det ikke så lønnsomt, men nå for tiden er fastprisen min på 36 øre ganske lønnsom.

Administrerende direktør i Polarkraft har fastpris-avtale på strøm. Foto: Polarkraft

– Har du fastpris på grunn av at du ønsker forutsigbarhet, eller er det fordi det kan lønne seg?

– Det er en kombinasjon. Vi har nok sett konturer i høst/vinter om at vi går imot priser som er mer varierende på grunn av at det kommer mer vindkraft inn i energimiksen.

Med grønn energi i miksen vil prisene svinge mer, ifølge Myrland.

Forbrukerrådet: Historisk best med spotpris

Forbrukerrådet har hatt svært mange henvendelser om strøm gjennom hele høsten.

Selv om det ikke er så mange som tar kontakt om fastpris, ser Forbrukerrådet at trafikken på sin egen tjeneste strømpris.no er rekordhøy.

Der råder Forbrukerrådet strømkunder å velge spotpris.

Forbrukerrådet anbefaler spotpris. Foto: Skjermpdump/ strompris.no

– Historisk sett så har du kommet best ut med en god spotprisavtale. På den andre siden kan fastpris være et alternativ hvis du har behov for forutsigbarhet, spesielt i perioder hvor prisene typisk er høye og svinger mye, sier seniorrådgiver Thomas Iversen.

Seniorrådgiver Thomas Iversen sier at historien viser at man kommer best ut med en god spotprisavtale. Likevel mener de at fastpris kan være et alternativ om man har behov for større forutsigbarhet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Likevel råder han folk til å være oppmerksomme dersom de vurderer fastpris, slik at man ikke ender opp med høye priser i lang tid.

– Sjekk også hva det koster å komme seg ut av avtalen. Hvor godt du kommer ut, vet du først når avtaleperioden er ute og du ser fasiten.

Hardt ut mot Forbrukerrådet

Johnny Greger Horsdal, forvaltningssjef i SKS Handel mener Forbrukerrådet har villedet folk i årevis om at Spotpris er det «eneste» fornuftige valget.

– Det har vært en nedrakking av bransjen gjennomgående i flere år, og at det eneste som er saliggjørende er å betale spot. Og nå straffes forbrukerne med å betale nærmest seks kroner på topp.

Han mener fastpris kan være vel så gunstig.

Johnny Greger Horsdal mener spotpris ikke er for alle. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

– Noen ganger er det gunstigere å kjøpe fastpris enn å kjøpe spot, du må kjenne på det selv. Hva har du råd til? Har du råd til å gamble?

– Det er trist at folk blir forledet av Forbrukerrådet. Spot er ikke for alle, mener han.

– Jeg har jobbet med dette i 27 år og handlet for industri i markedet. Forutsigbarhet er et produkt for mange. Jeg syns det blir feil at det bare er fokus på spotpris.