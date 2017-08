Besøksrekord på Nordkapp

Besøkstallene for Nordkapp-platået har allerede passert 270.000 personer for 2017, noe som er rekord. Den forrige rekorden er fra 1994, da rundt 260.000 personer løste billett på Nordkapp. Beregninger viser at besøkstallet er ventet å passere 350.000 personer årlig de neste ti årene.