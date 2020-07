– Jeg har hatt et mål om å gå tusen turer på de tusen siste dagene. Jeg kom til 920, så jeg mangler 80, sier Ulriksen.

I vinter ble den populære fjelltrappa utbedret, før den ble åpnet i en kort periode.

I slutten av juni ble den imidlertid stengt igjen fordi Statkraft ønsket å gjøre trappa sikrere.

Nå kan det se ut som fjelltrappa aldri vil bli åpnet for fri ferdsel igjen.

Det betyr at Ulriksens hårete mål om tusen turer, på tusen dager trolig ikke blir en realitet.

– Det ser ikke ut til at det går seg til, siden det er stengt, sier Ulriksen.

Den spektakulære trappa ble bygd i 1919 av arbeidere kalt «rallare» for å sikre kraft til industristedet Glomfjord. Trappa har 1132 trinn. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Forstår ikke avgjørelsen

Statkraft mener trappa er i så dårlig stand, at sikkerheten til de som går opp trappa ikke kan garanteres.

Men Ulriksen mener selv at trappa er i god nok forfatning.

– Trappa har stått der i hundre år, så jeg skjønner ikke den avgjørelsen helt. Det er jo sikkert like trygt i trappa som det er andre plasser.

Likevel er han enig i at det kan være behov for utbedringer på trappa, som han selv har gått over tusen ganger før.

På tide med stenging

Men at det aldri har skjedd ulykker i trappa før, er ingen garanti for at det aldri vil skje. Fred Inge Kristensen, som er stasjonssjef i Glomfjord, priser seg lykkelig for at det aldri har gått galt. For at det kunne gjort det er han ikke det minste i tvil om.

Bolter har knekt av, stolper er pille råtne og svære steinblokker henger løse like over trappa. Lista over det som gjør Fykantrappa utrygg er lang.

– Så vi kan bare prise oss lykkelige for at det ikke har skjedd noe?

– Der er jeg så søkke enig. Det er litt utrolig at den har holdt, sier Kristensen.

Bolter som holdt trappa til fjellet hadde knekt tvers av under vekta. Foto: Statkraft

En tap-tap-situasjon

Men kan man ikke da bare restaurere trappa og åpne for turistene igjen? Så enkelt er det dessverre ikke.

Statkraft ønsker å bevare trappa som et kulturminne, for å sikre historien bak den.

Og da må trappa forbli slik den så ut da den ble bygd for hundre år siden. Den kan bli reparert og styrket, men ikke nevneverdig endret.

Fred-Inge Kristensen mener det kan bli feil å bygge om trappa etter sikringsforskriftene og åpne igjen: – Da ødelegger vi jo hele attraksjonen, hele historia med trappa Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Men skal turister slippe til trappa, gjelder et annet regelverk. Da må det blant annet være et fallrepos, en liten plattform, sving eller rekkverk midt i trappa, hver tredje høydemeter.

Og slike inngrep er jo i strid med verningen.

– Hvis vi må bygge om trappa for å følge dagens regelverk, vil den ikke se lik ut i det hele tatt. Og da forsvinner hele mestringsfølelsen, det suget i magen og det som er spektakulært med trappa, sier Kristensen

At trappa er så bratt, eksponert og utsatt er liksom en stor del av attraksjonen, for ikke å snakke om historia. Men dette er altså i strid med forskrifter om sikkerhet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

I løpet av september forventer Statkraft en fullstendig rapport om Fykantrappa. Da blir det klart hva som skjer i fremtiden.

– Er det noe håp for at trappa noen gang blir åpnet for publikum igjen?

– Om du spør meg i dag er svaret nei, svarer Kristensen raskt.

– Det er ikke sikkert at den åpner, for vi kan ikke garantere sikkerheten for noen. Og det er jo vårt ansvar.

Vi gir ikke opp

Det er sikkerhetsmessige årsaker til at trappa ble stengt, og selv om de aller fleste er enige i at dette var det beste avgjørelsen så påvirker avgjørelsen mange i kommunen.

Espen Maruhn er prosjektleder i Meløy utvikling, han forstår avgjørelsen til Statkraft og roser selskapet for det ansvaret de har tatt i denne situasjonen.

– Jeg håper bare ikke vi avskriver turmuligheten før vi har snudd på alle stenene, og jeg tenker at til en hver utfording finnes det bare muligheter.

Espen Maruhn sier han håper noen finner en løsning som gjør at trappa kan åpnes igjen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Maruhn sitt ansvarsområde er rei selivet i Meløy, og sier at trappa har de siste årene vært en ekstra god grunn for at folk skulle komme til kommunen.

– Folk har funnet ut at Meløy ikke er så langt unna, at trappa er stengt vil jo stoppe flere i å komme for å besøke oss. Den har jo blitt en turistattraksjon, forteller prosjektlederen.

Videre forklarer han at trappa tilhører norges første statseide kraftverket, og er et stykke norgeshistorie.

– Men sikkerheten til folket kommer selvsagt først, så får vi bare se hva som skjer med den framover. Vi gir ikke opp helt enda, avslutter Maruhn.