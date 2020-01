Det var fiskere om bord på båten «Nyhav» som kom over ei havørn som tilsynelatende hadde problemer tidligere i dag.

Ørna lå i det kalde vannet, og kom seg ikke opp.

PASSASJER: Ørna fikk skyss inn til land. Foto: Mariann Strømsvik

Med et tau fikk de tatt fuglen opp i båten, forteller Mariann Strømsvik. Hun delte bilder av rovfuglen på Facebook i kveld etter at fuglen var tatt inn til land.

– De drev og sløyde fisk da de ble oppmerksom på den. Ørna prøvde å lette, men kom seg ikke opp, sier Strømsvik, som er kona til en av fiskerne.

Ørna var våt og pjusk, og ble til slutt satt av ved kaia på Kjerringøy.

– Vi ville gi den fred og ro. Hadde den ikke blitt tatt opp, ville den ha druknet, sier Strømsvik. Hun var ikke selv med i båten, men som forteller historien på vegne av fiskerne.

Kan fryse i hjel

Ørneekspert Alv Ottar Folkestad i Norsk Ornitologisk Forening forteller at det ikke er så uvanlig at havørna lander på havet for å finne mat.

EKSPERT: Alv Ottar Folkestad i Norsk Ornitologisk Forening. Foto: Arne Flatin / NRK

Den er en god svømmer, og kan som regel ta seg til land for egen maskin.

Men det hender at den får problemer, og av og til dør av drukning.

– Er det urolig sjø og nedbør, slik at den får vann på fjærene, kan vingene bli så tunge til at den ikke klarer å komme seg opp.

Er det i tillegg vinter og kaldt i vannet, går det ikke lang tid før den blir nedkjølt og fryser i hjel.

– Ved nedkjøling går sjansene for overlevelse radikalt ned.

– Har handlet riktig

Folkestad har sett bildene, og kan konstatere at det er snakk om en voksen hunnfugl.

Han kan også med stor sikkerhet fortelle hva som har skjedd:

– Dette er resultat av en kamp om territorium. Det er vanligvis hunnene som slåss, og denne ørna har kloremerker på beina.

PASSASJER: Ørna fikk skyss inn til land. Foto: Mariann Strømsvik

– Den er dessuten våt i vingefjærene, så det er ikke rart at den ikke kom seg opp. Men den er såpass tørr, ser det ut til, at den vil klare seg fint.

Han sier at fiskerne har gjort helt rett, og at de trolig har berget livet til ørna.

– Dette er en heltedåd. Hadde fuglen vært gjennomvåt kunne man tatt den med inn i varmen, og sluppet den ut igjen neste dag. Det er lov, når situasjonen tilsier det.

Godt tegn

Folkestad beskriver ørnebestanden som god og livskraftig, og at det ikke er plass til så veldig mange flere langs kysten vår.

– Mye ørn gir også flere kamper om territorium av dette slaget?

– Ja, men slike kamper i seg selv er et tegn på en god og levedyktig bestand. Ørna regulerer da sin egen betsand, slik at det aldri blir flere enn det er plass til.

Mariann Strømsvik sier til NRK senere onsdag kveld at ørna har kommet seg på vingene.

– Vi har sjekket ved kaia. Ørna har dratt, så det ser bra ut.