Bergen nekter cruisepassasjerer å gå i land – i Bodø var det fritt fram

SISTE: Torsdag kveld opplyser Bodø kommune at de endrer reglene for cruiseanløp. Helsesjef Stian Wik Rasmussen opplyser til NRK at det nå er bestemt at ved framtidige cruiseanløp i Bodø, må passasjerer og mannskap holde seg om bord i skipet. Det er samme regler som er innført i Bergen, Oslo og Stavanger.

Onsdag ettermiddag bestemte Bergen kommune at cruisepassasjerer ikke lenger får gå i land i byen mellom de sju fjell.

Cruiseskip får fortsatt legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord, opplyser kommunen i en pressemelding.

Også i Stavanger blir turister nektet å gå i land.

I Bergen skriver kommunaldirektør Robert Rastad at forbudet skal begrense trengsel i byen og redusere mulighet for koronasmitte, og for at gjester som kommer, ikke skal risikere å bli smittet ved et besøk i Bergen.

I Bodø har det ikke vært drøftet et liknende forbud. Onsdag la cruiseskipet «AidaCara» til kai i Bodø.

Flere hundre passasjerer gikk i land. Flere av dem gikk inn i turistbusser for å besøke Saltstraumen.

Skipet er eid av det tyske cruiseselskapet AIDA Cruises, men har hjemmehavn i Genova i Italia og seiler med italiensk flagg.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. På Facebook-gruppa Bodø i dag tar flere tar til orde for at Bodø kommune bør følge Bergens eksempel og innføre landforbud for cruisepassasjerer.

– Følger reglene

MS «AIDAcara» er på et 14 dagers cruise som startet i Hamburg og som på sin reise besøker Haugesund, Bodø, Tromsø, Alta, Vesterålen, Trondheim og Bergen, før cruiset avsluttes i Kiel. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Erlend A. Willumsen, som er utviklings- og kommunikasjonssjef i Bodø Havn opplyser at passasjerene om bord er tysktalende.

Bodø Havn har fått en helseerklæring fra skipet om at ingen er syke om bord.

– Ingen av passasjerene har symptomer på koronasmitte. Det er meldingen vi har mottatt fra skipet. Utover det er de skipets som har ansvar for sine egne passasjerer.

Helsesjef Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune opplyser at kommunen har fulgt de nasjonale føringer som er gitt i forbindelse med håndtering av korona-viruset.

– Det gjelder også som grunnlag for at et cruiseskip i dag har besøkt byen. I forbindelse med besøket er det levert helseerklæring fra skipet om at ingen er syke om bord, verken passasjerer eller mannskap.

Erlend A. Willumsen sier Bodø Havn ikke kjenner til hvor mange passasjerer og ansatte som er om bord.

Cruiseskipet «AidaCara» har Genova som hjemmehavn og seiler med italiensk flagg. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi forholder seg til rådene som kommer. Foreløpig er det ingen restriksjoner, men det er en pågående diskusjon hvordan man skal håndtere cruiseskip og andre skip. Vi har jo også Hurtigruten og flere ferger som anløper Bodø hver dag.

Han registrerer at Bergen kommune har landet på en annen konklusjon enn Bodø.

– Det er i så fall smittevernlegen og Bodø kommune som må ta en slik beslutning.

Neste planlagte cruiseanløp i Bodø er 18. mars.

Flere arrangement avlyst

I dag ble det kjent at den store militærøvelsen Cold Response avlyses.

Narvik kommune avlyser større arrangement, men junior-VM i alpint fortsetter uten publikum til stede.

Det blir ikke noe kvalifiseringsspill for ishockeylaget Arctic Eagles.

VM i skreifiske i Lofoten, flere konserter og Nordland Teater avlyser turneen Solaris.

Nordland fylkeskommune avlyser alle utenlandsreiser i egen regi – foreløpig ut mars. Også alle konferanser og arrangement i egen regi med over 500 deltakere avlyses.'