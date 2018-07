Ber regjeringen om krisepakke

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning. Den verste tørken på over 50 år rammer nå store deler av norsk landbruk, advarer de to bondeorganisasjonene.