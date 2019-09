Ber om over syv års fengsel for voldtektstiltalt mann

En mann i tjueårene står i Lofoten tingrett tiltalt for to voldtekter av barn under 16 år, samt ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år.

Aktor mener det er en såpass alvorlig sak at det ble lagt ned påstand om sju år og ni måneders fengsel for mannen.

Forsvarer Monica Samland sier at klienten nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til siktelsen. Han innrømmer å ha kjørt i bilen med jentene, men avviser at noe har skjedd.

Gammel sak

Forholdene i denne saken ligger flere år tilbake i tid, og den seksuelle omgangen med ei jente som var 13 år skal ha skjedd helt tilbake i 2014.

– Etter at etterforskningen tok til, dukket det opp flere forhold i sakskomplekset. Disse ble nærmere undersøkt og er nå grunnlaget for utvidelse av tiltalen, sier statsadvokat Erik Thronæs.

Statsadvokat Erik Thronæs. Foto: John Inge Johansen / NRK

I 2016 skal tiltalte ved to anledninger ha hatt med seg unge jenter i bilen. På to ulike steder i Lofoten skal han ha voldtatt disse 14 år gamle jentene.

Bistandsadvokat Astrid Lindgaard Olsen sier at hun fremmer et erstatningskrav på 200.000 kroner for hver av de to som har opplevd den påståtte voldtekten.

Den da 13 år gammel jenta som mannen skal ha hatt seksuell omgang med, bør få en erstatning på minst 100.000, mener advokaten.

– Det bør også være et tankekors for mange foreldre, hvorfor 20 åringer vil ha med seg unge jenter på kjøreturer. Hva er det en 20-åring vil oppnå med å ha en 14-åring i bilen?, spør Lindgaard Olsen.

Mangler tekniske bevis

Alle disse tiltalepunktene ligger langt tilbake i tid, så det er i denne saken fravær av såkalt «objektive, tekniske bevis» – som for eksempel dna-spor eller fysiske skader etter overgrepene.

– Men slikt fravær er ikke i seg selv nok til å slå fast at overgrep ikke har skjedd, sa Thronæs i sin prosedyre.

I den første tiltaleposten vedrørende den 13 år gamle jenta, hevder mannen at jenta aldri har vært hjemme hos ham og at de aldri har hatt noen seksuell omgang.

Politiet sitter med flere andre bevis som viser kontakt mellom partene, og at denne kontakten også underbygger fornærmedes forklaring på hva som har skjedd.

Messenger-loggen viser blant annet at fornærmede tok kontakt med et familiemedlem umiddelbart etter det påståtte samleiet og rådførte seg om prevensjon.

Også på et senere tidspunkt skal mannen ha hatt seksuell omgang med jenta.

Benekter alt

Mannens forsvarer, advokat Monica Samland, framholdt at tiltalte ikke kjenner til disse hendelsene og han stiller seg helt uforstående til tiltalens ulike deler.

Forsvarsadvokat Monica Samland. Foto: John Inge Johansen / NRK

Flere vitner har forklart at de finner det vanskelig å tro at han kan ha gjort handlingene han står tiltalt for, og at han ikke er en som lyver. Forklaringene til de to fornærmede i bilen er tilnærmet identiske, og det er slett ingen umulighet at disse to kan ha snakket sammen, mener advokaten.

– Et annet aspekt er at enkelte forklaringer i denne saken kommer lang tid etter at hendelsen. Det står ord mot ord, sa Samland. Hun la ned påstand om at mannen frifinnes, eventuelt behandles på mildest mulige måte.

Lofoten tingrett regner med at dom blir avsagt i løpet av neste uke.