Ber om lukkede dører i rettssak

Bistandsadvokat Kjell-Arne Mathisen begjærer lukkede dører under sin klients forklaring i rettssaken mot en mann fra Tysfjord som er tiltalt for overgrep mot seks kvinner. Han ba også om at tiltalte ikke skal være til stede. Saken behandles i retten nå.