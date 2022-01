Ber om hjelp til å finne verdens 10 mest sjeldne fugler

Hva gjør egentlig regjeringen for å imøtegå utfordringene tap av natur forårsaker for dyre- og fuglelivet?

Denne regjeringen skal intensivere arbeidet med å ta vare på trua arter og naturtyper. Konkret arbeider vi med flere store prosesser, blant annet arbeidet med å lage en handlingsplan for sjøfugl. Et arbeid som er godt i gang.

Vi arbeider også med en naturkartlegging av Norge. Dette skal bli et fagsystem for god økologisk tilstand og trua natur, hvor vi identifiserer hvilken natur som trenger nødhjelp. Systemet skal hjelpe oss finne en optimal løsning for å ta vare på truede arter og naturtyper, slik at de skal bli mindre trua.

Hvordan vil regjeringen jobbe for å redusere de negative konsekvensene av arealendringene rundt oss?

Først og fremst ved at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. Det har denne regjeringen slått fast i Hurdalsplattformen.

Vi vil ta et krafttak for naturen gjennom å bruke og styrke naturens egen evne til å fange og lagre klimagasser. Vi vil også sørge for restaurering av natur og artsmangfold langs vassdrag, og at vi både forebygger og reparerer tap av sårbar natur.

Vi skal gjennomføre en utredning av naturrisiko for norsk økonomi etter modell fra Klimarisikoutvalget, og etablere en meny av ulike tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av natur i god økologisk tilstand.

Det betyr blant annet å utvikle gode metoder for hvordan man fører et naturregneskap, der ulike naturtyper vektes i tråd med deres naturverdi.