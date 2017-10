Ber om frifinnelse

Forsvarer Christian Wiig ber om frifinnelse for familiefaren i 50-åra som blant annet er tiltalt for seksuelle overgrep mot sine døtre. Wiig mener også at krav om oppreisning ikke er tilstede. Aktor ba i går om sju års fengsling av mannen i Alstahaug tingrett.