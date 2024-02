Ber om fortsatt varetekt i Stian Hole-saken

Politiet i Nordland ber i dag om rettens medhold i å fengsle de siktede i Stian Hole -saken for fire nye uker.

Stian Hole har fortsatt status som savnet. Den siste sikre observasjon av ham var 7. juni 2023 på Storjord i Hamarøy kommune. Siden da har politiet fulgt alle spor i søket etter savnede, og saken har vært etterforsket bredt ut fra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd med Hole.

Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, undersøkt digitale spor og avhørt et betydelig antall vitner i saken, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

– På bakgrunn av forhold avdekket i etterforskningen, mener politiet at det er grunnlag for fire nye uker i varetekt for de siktede, sier politiadvokat Torje Imøy.

Det er opplysninger som er fremkommet i etterforskningen som har gjort at politiet har valgt å sikte de tre som nå er varetektsfengslet.

– Politiet ønsker fortsatt at personer som mener å ha informasjon i saken, tar kontakt.