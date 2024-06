Ber om fengsel for mann tiltalt for voldtekt av medsoldat

Aktor ber om to år og ti måneders fengsel for den tiltalte mannen.

Det melder Forsvarets Forum.

– Påtalemyndigheten mener at tiltalte skal domfelles i henhold til tiltalen.

Det sa statsadvokat og aktor Erik Thronæs på rettens siste dag onsdag.

Deretter la han ned påstand om straff i form av fengsel i to år og ti måneder.

Som NRK tidligere har omtalt er den tiltalte er en mann i slutten av tenårene. Han er tiltalt for voldtekt mot én fornærmet kvinne, for å ha hatt seksuell omgang med henne mens hun sov. For dette nekter han straffskyld.

Han er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor noen som ikke hadde samtykket i det, ved å ha tatt bilder av dem mens de var delvis avkledd, uten at de visste om det eller hadde samtykket til det.

Tiltalte erkjenner straffskyld for å ha tatt bildene.

Den fornærmede kvinnen i voldtektssaken er også fornærmet i bildesaken, i tillegg til to andre kvinner.

Både den tiltalte og de tre kvinnene gjennomførte førstegangstjeneste mens hendelsene skal ha skjedd. Alt skal ha skjedd på militært område.