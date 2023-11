Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Norske kommuner er anmodet om å bosette 37.000 flyktninger neste år, det høyeste antallet noensinne.

• Moskenes kommune har blitt utelatt fra denne anmodningen, da de tidligere har sagt nei på grunn av økonomiske problemer.

• Moskenes, som har vært på Robek-listen siden 2012, har hatt et budsjettunderskudd på 40 millioner i fjor og har nedbemannet kraftig, spesielt i administrasjonen.

• Nabokommunen Flakstad, som har en litt bedre økonomisk situasjon, har bosatt 53 flyktninger så langt i år, og har blitt spurt om å bosette 45 nye neste år. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Regjeringen ber norske kommuner forberede seg på å bosette 37.000 flyktninger til neste år. Det er det høyeste tallet noensinne, ifølge IMDi.

– Når vi nå planlegger å bosette rekordmange flyktninger for tredje år på rad, krever det enda mer av fellesskapet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Men det er én kommune det ikke kommer til å kreve noe som helst av.

IMDi har spurt alle kommunene i Norge om de bidra til å bosette flyktninger – utenom Moskenes.

Det overrasker ikke den nyvalgte ordføreren Hanna Sverdrup fra Moskenes fellesliste.

– Vi var nødt til å si nei sist vi ble spurt, så jeg antar det er derfor, sier hun til NRK.

– Vi har ingen til å følge opp

Det er ikke sånn at Moskenes ikke vil bidra, problemet er at de ikke har nok å bidra med, mener ordføreren.

Moskenes ligger idyllisk til ytterst i Lofoten med sine 979 innbyggere. Problemet for kommunen er at økonomien har vært dårlig, veldig dårlig, over en årrekke.

– Det er ingen hemmelighet at vi er på Robek, og har knapt med ressurser. Da synes vi det ville være dårlig gjort å ta imot flyktninger som har behov for å bli fulgt opp, og så har vi ingen til å følge dem opp.

Statusen som Robek-kommune har de hatt siden 2012, og i fjor vedtok kommunen et budsjett med 40 millioner i minus. Det hadde de ikke lov til.

Geir Vinsand i NIVI Analyse mente kommunen var etterlatt i en hjelpeløs tilstand av regjering og storting.

Hver sommer strømmer tusenvis av turister fra hele verden til Moskenes i Lofoten. Men noen flyktningstrøm blir det ikke. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Da er det kanskje ikke så rart at det skorter litt på ressurser til å ta imot flyktninger.

– Vi nedbemannet masse i 2014-15, spesielt i administrasjonen – og det vises, forteller Sverdrup.

Kommunen har for eksempel hverken folkehelsekoordinator eller flyktningkoordinator.

Så derfor:

– Vi hadde hatt vondt i magen dersom vi hadde tatt imot folk som hadde blitt sittende alene i en leiligheten uten at noen kunne følge dem opp, forklarer ordføreren.

– Tungt å si nei

Men det sitter langt inne å si nei. Moskenes trenger nye innbyggere.

– Det var også en av grunnene til at det var tungt å si nei. Vi hadde kjempelyst til å få flere unger i skolen og i barnehagen. Men det føltes dårlig gjort å ta flyktninger hit.

Kontrasten til nabokommunen Flakstad er stor. De ble spurt om å bosette 35 flyktninger i år. Men har bosatt 53 så langt.

Til neste år har de fått spørsmål om å bosette 45 nye.

– Håper de blir en ressurs

Flakstad har ikke mer enn 200 flere innbyggere enn Moskenes, men har det bedre økonomisk.

Derfor har de blant annet kunne ansatte to personer til å følge opp alle flyktningene.

I tillegg har kommunen aktivt lett etter boliger.

De siste månedene har Norge tatt imot i snitt 1000 ukrainere per uke. Det betyr at vi tar imot flere enn både Sverige, Danmark og Finland til sammen. Foto: Hedda Grønbrekk / NRK

– Vi har prøvd å være aktivt ute og skaffe boliger. I stedet for at hus har stått tomme, er det bedre at de brukes, sier den nyvalgte ordføreren Einar Benjaminsen fra Flakstad distriktsliste.

Ordføreren sier at de nå jobber med bedriftene i kommunen for å få flyktningene ut i jobb, slik at de kan lære seg språket.

– Senest i går hadde vi lunsjseminar i samarbeid med næringsforeningen der dette ble diskutert.

Benjaminsen sier han håper de nye innbyggerne kan bli en ressurs for kommunen med tiden.

Flakstad-ordfører Einar Benjaminsen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

IMDI: – Skal være treffsikker

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som har ansvaret for å iverksette regjeringens integrerings­politikk.

Imdi kommenterer ikke Moskenes spesielt, men skriver i en e-post til NRK at bosetting av flyktninger skal være treffsikker.

– Det skal legges størst vekt på kommunenes kapasitet, samt tjenestetilbudet og arbeidsmarkedet i regionen.

Videre at det skal tas hensyn til tjenestetilbud for barn og unge. I tillegger vektlegges at bosetting av flyktninger skal skje raskt.

– Det skal ses hen til kommunenes kapasitet til rask bosetting og opp- og nedbygging av tjenester. Det skal ses hen til om kommunene bosetter flyktninger raskt etter at avtale om bosetting er inngått.