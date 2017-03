Ber folk varsle elgpåkjørsler

Det er mye elg på veien for tida, og det skjer mange påkjørsler. Midtre Hålogaland politidistrikt minner om at elgpåkjørsler må varsles til politiet umiddelbart. Stedet påkjørselen har funnet sted, kan merkes med en plastpose eller lignende, slik at viltnemnda kan få en sportugang.