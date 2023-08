Ber folk slutte å spre rykter i Meløy etter båtulykke: – Vi involverte trenger omtanke

I etterkant av den alvorlige båtulykka i Meløy natt til lørdag 26. august, opplever de som var involvert i ulykka at det spres rykter om hva som skjedde.

Én av dem er Kamilla Hagevik Brattøy. I en SMS til NRK skriver hun:

«Jeg begynner med alle de vonde tankene, sinte tankene, over hvordan jeg føler fokuset rundt ulykken har vært. Det har vært prøvd å finne en syndebukk, og ikke alle av de involverte i ulykka har blitt ivaretatt som de skulle i en periode like etterpå.

Det har gått rykter, påstander om hele hendelsesforløpet av ulykken som mange reagerer på.

Og jeg synes det er bak mål av både folk og enkelte media å spre usannheter når ingen er sikre på hva som har hendt, hvilket promillenivå det er snakk om, hvem som faktisk var sjåføren, uavhengig av hvem som var eier av båten.

Hadde dere opplevd vår flotte sommer med båtliv, vannski og kos, hadde dere visst at vi var flere som ofte byttet på roret.

Så å gå ut ifra, stemple og snakke dritt om, blir helt feil i mine øyne, når ingen faktisk vet 100 prosent. Har også hørt at noen mener at noen av oss var så beruset at vi ikke var «gangfør», men har du sett oss eller hva som ble konsumert denne kvelden? Eller resultatet av blodprøvene? Har media sett resultatet av blodprøvene? Enkelte har gått ut med sikkerhet i sine artikler om at rus over promillegrensa var en faktor. Men visste du at du måtte ha hele 0,8 i promille for å tippe over grensa for ulovlig alkoholpåvirket kjøring i båt?

Jeg tenker at ingen av oss i båten ville gått om bord om vi mente at noen ansvarspersoner ikke var «gangfør».

Poenget mitt her er at fakta bør sjekkes før ryktet spres.

Jeg vet like lite som dere, og venter på svar likt som alle andre, men blir bare så lei meg av det hele når det finnes så mange skråsikre mennesker der ute som egentlig ikke har peiling på hva de prater om.

Ei fjær blir gjerne til ti høns, og i dette tilfellet føler jeg det. Ballen ruller seg bare større og større, bygdedyret lever, rett og slett.

Så det jeg ber om, er at dere må slutte å påstå, spre, overdrive og prate tull.

Og heller vente til politiet kommer ut med informasjon før dere tror på alt dere hører eller forteller videre.

Husk at vi involverte, de pårørende og berørte av ulykken trenger støtte, ro, kjærlighet og omtanke. Vi trenger ikke flere bekymringer om hva andre tror og sprer, som i denne tiden er uvesentlig.

Hvis politiet gjør jobben sin, vil brikkene falle på plass – og de som fortjener svar, får svar.

For å avslutte, vil jeg berømme ambulansefolkene på stedet som kjørte fra politiet på land da de brukte for lang tid, båtene som samlet seg for å hjelpe, reaksjonstiden til de fleste.

Ikke minst innsatsen vi sjøl som opplevde ulykken gjorde for å prøve å berge liv. Jeg er glad for at de fleste av oss lever i dag, og vi skal leve i minnet av Morten og Emil, og hedre dere det beste vi kan.

Sammen er vi sterke <3»

NRK har gjengitt meldingen med tillatelse fra Hagevik Brattøy.

