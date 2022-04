NRK publiserte tirsdag en artikkel om lofotfiske og fenomenet «kaffetorsk».

Fisk på over 30 kilo premieres med en kaffepose og et diplom av lokalavisa. I over 50 år har fiskere sendt inn bilder og tatt del i initiativet i regi av Lofotposten.

Men tradisjonen har også fått noen til å reagere.

Flere lesere mener det er lite bærekraftig å fiske etter så stor torsk.

Meldinger fra Facebook: Ja veldig bra jobba å ta opp stamtorsken. Eg e (ikke) imponert. Meldinger fra Facebook: Sånne rugger skulle slippes løs igjen.om de var fanga på line eller stang...Stamfesk. MF Meldinger fra Facebook: Burde hatt noen synspunkter i denne saken på hvor lite bærekraftig det er å fiske disse ruggene, som er foreldrene til nærmest all torsken.

– Må verdsette dyrene

Også Siri Martinsen hos dyrevernsorganisasjonen Noah er skeptisk.

– Å konkurrere om å ta livet av de største dyrene, er direkte kontraproduktivt i forhold til økosystemene, sier Martinsen.

Hun viser til at dyrene som klarer seg best og er eldst, ofte har en særlig viktig funksjon i økosystemene.

– Konkurranse om å fange eller skyte størst dyr eller flest dyr er noe vi bør ha lagt bak oss nå i naturkrisens tid, sier Martinsen.

Martinsen peker på nye studier som viser at store havdyr er viktige for økosystemene i havet. Samtidig er en art tjent med voksne, erfarne individer.

– Vi må ta inn over oss at naturen bør få være mye mer i fred.

– Vi må verdsette dyrene som levende økosystembærere heller enn å vektlegge eventuell glede over å ta livet av de største eksemplarene.

Stolt over fiskerne

– Jeg er fristet til å si at det er viktig å få tatt opp den store torsken fra havet sånn at de ikke spiser uskyldig babyfisk, det kan jo være en humoristisk inngang på det, sier Jan Eivind Fredly, sjefredaktør i Lofotposten.

Han viser til at det å høste fra havet er en viktig del av kretsløpet og en viktig del av næringen langs kysten i Norge og Nord-Norge.

– Jeg er stolt over de fiskerne som gjør den jobben og jeg unner dem det lille underholdsbidraget som kaffetorsken gir.

Kan ikke slippe ut fisken

Christoffer Pedersen er fisker på snurrevadbåten «Roholmen»

Han har selv vært med på å fange flere «kaffetorsker». Han syns det er synd at noen er negativ til tradisjonen. Samtidig peker han på at de er yrkesfiske de driver på med. Dermed er det umulig for dem å kaste ut fisken igjen.

Christoffer Pedersen viser fram en kaffetorsk. Foto: Privat

– Når du setter ut noten så vet man ikke hvor stor fisken du får er, og man må ta vare på all fisken man får. Hvis du dumper fisken er det miljøkriminalitet. Blir det kastet ut fisk i havet så blir det bøter, sier han.

Bjarte Bogstad er forsker ved Havforskningsinstituttet. Han er ikke bekymret over at det blir fisket torsk som veier over 30 kilo.

– Nå er det veldig langt mellom fisk som er i «kaffetorsk»-størrelse. Og fangsten i tonn vil utgjøre en ganske liten del av den totale fangsten. Når man forvalter fornuftig, vil alltid noen leve igjen til å bli kjempestore.

– Forstår du bekymringen?

– Jeg forstår at det kan føre til bekymring. Men jeg tror heller ikke det vil være veldig praktisk å komme med et påbud om å sette ut de største fiskene igjen. Det skal noe til for at de overlever også. Det er et sunnhetstegn for bestanden at det er noen kaffetorsker, sier han.