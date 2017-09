Ber Bane NOR skjerpe rutinene

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Bane NOR skjerper rutinene etter at et tog kjørte inn i et steinras i fjor høst. Det var 14 passasjerer og to ansatte om bord. To av de reisende ble lettere skadet og sendt til lege for undersøkelse. Det oppstod store materielle skader både på togsettet og infrastrukturen.