Ber Arbeiderpartiet åpne mer av Barentshavet: – Vil hjelpe Europa ut av Putins klør

– Endelig blir vi trodd. Dette har vi i Høyre fremmet flere ganger. For å nå et nullutslipps-Europa er norsk gass helt sentralt.

Det sier Bård Ludvig Thorheim. Han er bodøværing og medlem av Stortingets energi- og miljøkomite.

Han viser til at Oljedirektoratet slår fast nettopp dette i en fersk rapport.

Direktoratet viser til at Norge allerede er en viktig leverandør til kontinentet. Samtidig viser de til at det er betydelige uoppdagede ressurser igjen på norsk sokkel.

De anslår at over halvparten av de gjenværende ressursene er gass.

Men for å begrense produksjonsfall, må en større del av produksjonen komme fra ressurser som vi ikke har oppdaget. Spesielt gjelder dette fra 2030.

– Må åpne nye områder

Den største sannsynligheten for nye funn på norsk sokkel er i Barentshavet. Og da i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet i dag.

Nå mener Thorheim at det haster å ta grep. Høyre-politikeren mener at man raskt må åpne nye leteområder gjennom en ny konsesjonsrunde.

– Det er et enkelt politisk vedtak som kan gjøres når som helst. Og det er mange kommersielle selskaper som vil lete i disse områdene. Gassproduksjonen kommer til å stupe fra 2030-tallet og utover. Og det tar mellom åtte og ti år å finne nye felt. Så vi trenger en avgjørelse i dag for at vi ikke skal få et kjempeproblem om åtte år.

Ansvarlig politikk

Han mener at Arbeiderpartiet har latt seg styre av SV i spørsmålet om å åpne for nye områder i Barentshavet. Han viser til budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV. Her fikk SV gjennomslag for at det ikke skal utlyses noen ordinær konsesjonsrunde i år.

– Hvis Arbeiderpartiet mener alvor med å være et styringsparti, så må de skape brede flertall sammen med høyresiden i denne type spørsmål. Dette er viktig for våre allierte i Europa og i en tid hvor det er krig og gass brukes som et politisk våpen.

I dag er mange EU-land avhengig av nettopp russisk gass. Før invasjonen av Ukraina kom 55 prosent av gassen Tyskland trengte fra Russland.

De siste månedene har gasseksporten til Tyskland vært nede på 20 prosent. Russiske Gazprom hevder at nedgangen i leveransen skyldes vedlikehold og tekniske problemer.

– Norsk gass vil hjelpe Europa ut av Putins klør, sier Thorheim.

Norge er allerede nå den største eksportøren av flytende naturgass til Europa. Denne gassen har erstattet noe av gassen som tidligere kom fra Russland.

Høyre-politikeren oppfordrer derfor Arbeiderpartiet til å se det store bildet.

– De må gjennomføre en ansvarlig politikk hvor vi sikrer at Norge er en gassleverandør i lang tid framover.

– Man trenger at vi er til å stole på

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun er klar på at Arbeiderpartiet er opptatt av at Norge nettopp skal være en stabil og langsiktig leverandør, og da særlig av gass.

– Europa står i en situasjon hvor man trenger at vi er til å stole på, sier hun.

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Næss trekker fram at det vil være mer effektivt å benytte seg av de såkalte TFO-rundene.

Tildeling av nye leteareal Ekspandér faktaboks Slik det er i dag tildeles nye leteareal gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Det ene er de såkalte nummererte rundene. Dette foregår i de minst kjente leteområdene. I praksis vil det si deler av dyphavsområdene i Norskehavet og deler av Barentshavet. Men nye areal i de mest kjente leteområdene tildeles i de såkalte TFO-rundene. Dette skjer årlig. Størstedelen av Nordsjøen, store deler av Norskehavet og stadig større del av Barentshavet i dag omfattet av TFO-rundene.

– Det er TFO-rundene som kan utløse mer gass til Europa raskest. Da leter man rundt eksisterende infrastruktur.

– Hva mener Arbeiderpartiet om mer leting i Barentshavet?

– Vi har sagt at vi skal utvikle og ikke avvikle petroleumsnæringen. Utvikle betyr flere ting, men for å kunne være en langsiktig leverandør må vi lete. Det er opplagt at man må lete mer for å kunne gjøre funn som man kan utvikle, sier hun.