I sommer ga Miljødirektoratet det tyske oljeselskapet Wintershall DEA klarsignal til å drive prøveboring ved Trænarevet sør for Lofoten.

Tillatelsen gjelder også alt av utslipp til luft og sjø som følger av boreaktiviteten.

Vedtaket førte til voldsomme protester, og miljøorganisasjonene Bellona, Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund og Norges Kystfiskarlag klaget avgjørelsen inn til Klima- og miljødepartementet.

Den aktuelle lisensen ligger bare 83 kilomoter sør for Røst i Lofoten og 50 kilometer nord for Træna.

Det ligger også i nærheten av de store kaldtvannskoralrevene og viktige gyteplasser for fisk.

Starter i oktober

Riggen West Hercules ligger nå i Nordsjøen. I månedsskiftet forflyttes den nordover for å lete etter olje i Toutatis-brønnen. Oppdraget vil ta 30 dager. Foto: © Seadrill

Klima- og miljødepartementet er ikke ferdig med å behandle klagen. I oktober skal boreriggen «West Hercules» flyttes nordover og starte boringen.

Bellona har bedt om å gi klagen oppsettende virkning. Det vil si at prøveboringen stanses mens klagen behandles.

– Denne tillatelsen er den mest kontroversielle boringen på norsk sokkel på veldig lenge. Den må stanses, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona frykter hva som vil skje dersom olje eller farlige kjemikalier kommer på avveie.

Hauge mener oljeselskapet Wintershall DEA har gjort en dårlig jobb med utslippsscenarioer.

– Et utslipp vil få katastrofale konsekvenser for både fisk og naturverdier. Men vi registrerer at risikobildet oljeselskapet legger til grunn er basert på urealistiske scenarier.

I starten av juli skal Miljødirektoratet avgjøre om det blir prøveboring ved Trænarevet. Området ligger like sør for Lofoten og Røst og vest av Træna. Her ser vi utsikten fra Træna og inn mot Helgelandskysten. Foto: Helle Andresen / Den Norske Turistforening

Helt konkret mener miljøorgansisasjonen at selskapet har nedjustert faregraden ved et oljeutslipp.

– De legger til grunn en lett oljetype som vil fordampe raskt ved en utblåsing. Det er mer sannsynlig med en tyngre olje i dette området. Slik som på Nornefeltet, 150 kilometer unna, sier Hauge.

Bellona reagerer også på at oljeselskapet i sin søknad legger til grunn at et oljeutslipp vil bruke seks dager på å nå land.

– Vi snakker om oljeboring i fødestua til torsken. Hvis det skjer et uhell, er skadepotensialet enormt, sier Bellona-lederen. Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Han viser til at man etter Etter Deepwater Horizon-ulykka var enighet om at man skulle bruker mer realstiske scenarier.

Bellona mener at man på Nordlandskysten må legge et worst case-scenario til grunn.

– Værforholdene i vinterhavåret i dette området gjør at et slikt scenario er sannsynlig. Da vil det kunne ta bare to døgn, sier Hauge.

– Svært lav risiko

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik sier at Wintershall DEA lever opp til myndighetenes krav til hvordan en boreoperasjon skal planlegges. Foto: Wintershall DEA

Wintershall DEA avviser påstandene fra Bellona.

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall DEA sier at beregningene for utslipp oljedrift er gjort etter samme metode som brukes ved all annen aktivitet på norsk sokkel.

– Vi har i tillegg beregnet utslippsrate og drivtid med andre oljetyper og rater for å dobbeltsjekke - uten at resultatene har vært særlig annerledes.

Hjertvik viser til analyser fra DNV GL sier at risikoen for en utblåsning er forsvinnende liten.

– Miljødirektoratet setter strenge krav til kvaliteten på innholdet i utslippssøknader fra oljeindustrien. Direktoratet har godkjent søknaden fra oss.

Han viser til at Stortinget har bestemt at dette området skal åpnes for boring til tross for miljømessige og beredskapsmessige betenkeligheter.

– Norske myndigheter stiller strenge krav til hvordan vi skal planlegge boreoperasjoner. Vi lever opp til kravene, sier Hjertvik.

Klar til å reise nordover

Bellona sier de vil reise nordover for å mobilisere og skape engasjement rundt prøveboringen i oktober.

Wintershall DEA ønsker miljøorganisasjonene velkommen nordover.

– At det er engasjement og debatt rundt olje- og gassvirksomhet i Norge setter vi pris på. Stortinget har bestemt hvilke områder som skal være åpne for letevirksomhet. Det må vi som selskap forholde oss til.