Bellona stoppet av dårlig vær – det tyske oljeselskapet starter boring i ettermiddag

Etter to døgn ute på Toutatis-feltet valgte miljøvernerne på Bellona-båten «Kallinika» å gå inn til Træna onsdag kveld. Da var bølgehøyden på mellom fire og seks meter og det blåste kuling med storm i kastene.

– Helt til i går kveld var det greit å være der ute. Men vinden blåste såpass kraftig opp i går kveld at vi valgte å gå inn til Træna for natten, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NRK.

Bellona-båten Kallinika ligger værfast i Træna. Foto: Frank Nygård / NRK

Torsdag morgen ble det klart at det kommer til å blåse ytterligere opp. Dermed besluttet mannskapet å avblåse den planlagte aksjonen mot boreriggen «West Hercules», som ankommer feltet torsdag formiddag.

– Det ikke godt sjømannskap å være der ute hvis man ikke må. Derfor har vi valgt å bli liggende på Træna nå.

Starter boringen i dag

Samtidig som miljøvernerne ligger værfaste på træna opplyser oljeselskapet Wintershall Dea at prøveboringen starter allerede i ettermiddag.

– Først blir det boret et pilothull. Det er en kort brønn for å dobbeltsjekke at undergrunnen er som forventet. Deretter flytter riggen seg noen meter for å starte boringen av hovedbrønnen, sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall.

Hovedbrønnen bores gjennom en innretning som kalles en CAN-ductor. Den ble plassert på borelokasjonen i sommer.

– Denne innretningen gjør at vi kan ha mindre diameter i øverste del av brønnen. Dermed kommer det mindre masse ut av topphullet, og fotavtrykket rundt brønnlokasjonen blir minimalt.

– Ikke ute etter å skape drama

AVBLÅSER AKSJON: – Vi har hele tiden sagt at vi skal utvise godt sjømannskap. Vi kan være ute i det været som er der ute, men det e rikke noe man gjør hvis ikke man må, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Foto: Ole Dalen / NRK

Hauge understreker at miljøvernerne blir på Træna inntil videre.

– Vi vil se hvordan været utvikler seg utover kvelden og morgendagen. Hva som skjer da må vi komme tilbake til, sier han.

Hauge understreker at miljøvernerne hele tiden har hatt en god dialog med politiet og Kystvakten.

– Det vi har sagt til Kystvakten er at vi ikke ønsker ikke å bidra til dramatikk med å sette lettbåter på vannet. Det er ikke dramatikken vi er ute etter. Saken er mer enn nok dramatisk i seg selv. Fos oss er dette en markering hvor vi ønsker å følge oljeindustrien helt til døra.

Tysk oljeselskap får bore

Kystvakta i beredskap utenfor Træna torsdag morgen. Foto: Frank Nygård / NRK

Natur og Ungdom, Bellona, Norges Miljøvernforbund (NMF) og Norges Kystfiskarlag vant ikke fram med sin klage på et vedtak om å tillate at det tyske oljeselskapet Wintershall DEA får starte prøveboring nær Trænarevet på Helgeland.

Den omstridte blokka grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Fakta om prøveboring utenfor Trænarevet Ekspandér faktaboks Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder av den rødgrønne regjeringen i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012 og senere på nytt i 2016.

Brønnen ligger om lag 7,5 kilometer sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område. Kilde: NTB

Imens raser debatten rundt hvem som har «skylden» for at det tyske oljeselskapet får lete etter olje utenfor kysten av Helgeland.

– Hele kjernen i saken er at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ikke har vurdert en utslippstillatelse på selvstendig grunnlag. Det er å frasi hele departementets myndighetsråd.

Foto: CHRISTER SYLTEN

Onsdag uttalte Knut Kåsen, som er professor i juss ved Universitetet i Oslo og Nordisk institutt for sjørett, at det er en teoretisk mulig å trekke tilbake boretillatelsen likevel.

– Det er her vi må legge inn støtet nå. Nå skal vi bruke tid på å avkle Venstre, sier Hauge.

– En personlig sak

Sjøtrær og blomkålkoraller – disse dypvannskorallene i Hola utenfor Vesterålen minner om dem som finnes i Trænarevet. Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet

Miljøveteranen legger ikke skjul på at for ham personlig er dette en trist dag. Han har en sterk tilknytning til området hvor det nå skal bores etter olje.

– Jeg har vokst opp med sommerferier på Malvær innenfor Myken. Det jeg opplevde der dannet hele grunnlaget for mitt miljøengasjement. Å la dette gå uten å prøve å gjøre det jeg kunne, var helt aktuelt for meg, sier han til NRK.

Han forteller at han torsdag morgen sto på båten i morges og betraktet det yrende fuglelivet på Træna.

– Mens fuglelivet forsvinner andre steder, er det masse sjøfugl og masse dyreliv her ute. For meg er det en ekstremt trist dag.