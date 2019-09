Bellona kjemper mot «snikoljeboring» ved Trænarevet

Fredag var Bellona-lederen i møte med Klima- og miljødepartementet.

Der ba han departementet om å utsette beslutningen om å gi det tyske oljeselskapet tillatelse til prøveboringen.

Det var i juli at selskapet fikk klarsignal fra Miljødirektoratet til å starte prøveboring i det såkalte Toutatis-feltet, som ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna, med Trænarevet åtte kilometer unna.

Saken ble da sendt på høring med frist 6. august.

– Det var midt i fellesferien. Vi rakk så vidt å sende inn en klage. Dette er snikoljeboring, sier Hauge til NTB.

Varsler aksjoner

Tirsdag denne uka sendte Bellona inn 30 sider med tilleggsinformasjon til klagen, som de krever svar på fra oljeselskapet og myndighetene. I klagen som nå ligger til behandling i Klima- og miljødepartementet, heter det blant annet:

Søknaden har en rekke mangler. Den er ikke basert på oppdatert informasjon og benytter selektive og minimaliserende forutsetninger. Som en konsekvens av dette, gir søknaden et uriktig bilde av sakens forhold og reiser en rekke spørsmål som vi ber departementet undersøke.

Selv er Hauge lite imponert over miljø- og risikoanalysene til Wintershall DEA og Miljødirektoratet.

– Vi har funnet masse som ikke er tatt med i søknaden. Det er ganske oppsiktsvekkende. Søknaden er skjemt av dårlig kvalitet og hemmelighold, og manglene er så store og alvorlige at den ikke bør godkjennes, sier Hauge.

– Kjemikalier ikke utredet

Det gjelder blant annet selskapets planer om å bruke såkalte dispergeringsmidler, altså midler som løser opp olje og får den til å synke til bunns ved en eventuell utblåsning.

Ifølge Hauge var det først fredag at de fikk klarhet i at det ikke er gjort noen analyser av konsekvensene av bruken av disse midlene.

– Dette er altså ikke utredet. Søknaden baserer seg i stedet på en miljøkonsekvensanalyse for området som er fra 1994. Da visste man ikke engang om Trænarevet, sier Hauge.

KRITISK: Bellona-leder Frederic Hauge mener de har funnet oppsiktsvekkende mangler i søknaden til oljeselskapet. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Han viser til at når olje synker, tas den lettere opp av organismer på bunnen av havet. I tillegg fører dispergeringsmidlene til økt risiko for forgiftning for arbeiderne.

– Denne problemstillingen er overhodet ikke tatt opp av Miljødirektoratet, sier Hauge.

Han viser også til vanskelige geologiske forhold i området.

– Dette er ikke lett område å bore i. Men dette er ikke tatt med i søknaden. Det er veldig spesielt, sier Hauge.

Måtte stenge

I en artikkel i Dagens Næringsliv fredag går det fram at Wintershall DEA tidligere i år måtte stenge to brønner på Maria-feltet i Norskehavet.

Dette måtte de fordi feilvurderingen gjorde at oljen ikke lot seg produsere som planlagt. Ifølge Bellona er det stor fare for at feltet må stenges helt, noe som kan bety et tap for staten på åtte milliarder kroner.

Hauge sier til NTB at slike ting gjør det vanskelig å stole på at selskapet vet hva de gjør.

– Vi ser jo selv at regnestykkene deres ikke går opp, sier han.

Både Bellona og Natur og Ungdom har tidligere varslet at de vil kjempe mot prøveboringen med alle midler. Til Dagbladet sa de tidligere denne uka at de er klare til å aksjonere og har en båt liggende klar i Lofoten.