Bekymret over situasjonen i Bodø: – Grove hendelser med kniv og stikkvåpen

Med sine 1.500 studieplasser er Bodø videregående skole blant de største i Norge. I en kartlegging gjort av Nordland politidistrikt går det frem at minst 60 elever ved skolen mistenkes for narkotikakriminalitet.

Politiet forteller at ungdom har blitt hardt skadet etter knivstikking i forbindelse med oppgjør i narkomiljø på Bodø videregående skole. De har registrert unge helt ned i 14-årsalderen som bruker narkotika og omgås eldre elever.

– Vi har eksempler på ganske grove voldshendelser med kniv og stikkvåpen. Det er hendelser utenfor skolen, gjerne relatert til skyld og gjeld. Det er unge i videregående som har blitt hardt skadet.

Hendelsene skjer utenfor skoletiden og er gjerne relatert til skyld, pengegjeld om omsetning av narkotika. Politiet forteller at terskelen for bruk av vold og trusler er lav.

– Stort sett alle typer narkotika

Blant totalt 60 involverte elever ved den videregående skolen er det alt fra elever som har prøvd narkotika én eller få ganger, til de som omsetter narkotika i større stil.

– De vanligste stoffene er hasj og marihuana, men totalt sett blant elevene på videregående ser vi at det er alle typer narkotika med unntak av heroin, forklarer krimsjefen.

Politiet har også informasjon om overdoser, men uten dødelig utgang.

– Det er svært bekymringsfullt, som er grunnen til at vi har valgt å gå inn i dette her.

– Ikke et gjengproblem i Bodø

Fremdeles tror Solli at de gjennom tidlig handling har muligheten til å forebygge at problemet skal utvikle seg til noe større.

I jakten på dem som har brukt og omsatt narkotika ved skolen har politiet benyttet seg av metoder som vanligvis brukes opp mot tyngre kriminelle miljøer.

– Vi samarbeider med skolen, kommunen og andre aktører. Vi vil fortsette med tilstedeværelsen vi har hatt, og andre forebyggende tiltak, sier krimsjef Knut Waldemar Solli.

I arbeidet med narkotika i ungdomsmiljøene i Bodø, har politiet bevisst unngått gjeng-begrepet.

– Vi har ikke et gjengproblem her i Bodø. Det vi har er personer som samarbeider om salg eller omsetning av narkotika, vi har valgt å kalle dem en gruppering.

– Må ikke skape en opplevelse av utrygghet

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen sier de har nulltoleranse for narkotika, og er glad for at skolen har tatt kontakt med politiet og bedt om bistand.

– Det skal være trygt og trivelig i å gå på våre skoler, og for flertallet av elevene er det dét. Vi må ikke skape en opplevelse eller forståelse av at det er utrygt ved Bodø videregående eller noen av de andre skolene, slår hun fast.

Hild-Marit Olsen mener det er viktig å ikke danne et bilde av at Bodø videregående skole er en utrygg skole. Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

I fjor da politiet pågrepet en elev ved skolen, sa fylkesråden at det ikke er noen grunn til å svartmale eller stigmatisere situasjonen.

Olsen sier til NRK at hun har vært i dialog med de andre videregående skolene i fylket, og sier at det foreløpig ikke er etablert en større inngripen fra politiets side, som i Bodø.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød sier seg enig med fylkesråden og sier at det er en krevende situasjon for enkelte miljø.

– Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at ungdommer opplever vold og trusler. Nettopp derfor så har vi også fra kommunens side et tett og godt samarbeid med politiet og fylkeskommunen i dette, sier hun.