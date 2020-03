Butikker over hele landet opplever stor pågang av kunder som hamstrer dagligvarer som følge av koronautbruddet.

Alkovettorganisasjonen Av-og-til er bekymret for at folk nå også hamstrer alkoholdige drikkevarer.

– Vi har sett at flere medier som melder om rapporter fra vinmonopol som forteller om veldig høyt salg. Og at mange ha vært å sikret seg vin den siste tida, sier generalsekretær i Av-og-til Randi Hagen Eriksrud.

Hun tror dette handler om at folk frykter at de ikke kommer seg ut på noen dager.

– Jeg tror at folk vil sikre seg at de har nok alkohol i huset.

Hun mener at situasjonen mange nå er i kan påvirke hvor mye vi drikker.

– Det kan være lett å gå litt i feriemodus når man har hjemmekontor og ikke skal rett i møte morgenen etter, sier Eriksrud.

I disse dager har flere foreldre hjemmekontor og barna er hjemme fra skole og barnehage.

En tur NRK gjorde til et tilfeldig vinmonopol fredag ettermiddag viste at det begynte å bli glissent i en del hyller.

Må sette barna først

Lederen sier at man kan ikke sette en nullgrense for alkoholforbruk.

Men at denne spesielle situasjonen gjør at må man tenke ekstra på barna man har rundt seg.

Generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til Randi Hagen Eriksrud, er bekymret for at foreldre skal hamstre vin. Foto: Av-og-til

– Jeg tenker at det er skummelt. Vi er redde for at folk skal drikke mer alkohol enn det de pleier å gjøre, og at det skal gå ut over barna.

Ifølge organisasjonen lever 90.000 norske barn i hjem hvor foreldrene drikker for mye alkohol.

– Disse barna er ekstra sårbare i denne tida, hvor de blir mer avhengig av foreldrene sine, og hvordan de omgås alkohol.

– Barn er bekymret nå. Dette er en situasjon vi aldri har opplevd før. De får med seg mye av nyhetsbildet, og trenger voksne rundt seg som er trygge og stabile, sier Eriksrud.

Hun ber foreldre om å spørre seg selv: Hvor mange glass tåler barnet mitt?

– Det kan godt hende at svaret er enda færre glass nå enn til vanlig, sier hun.

Vinmonopolet fraråder hamstring

Selv mener Vinmonopolet at de ikke har sett tydelige tegn på hamstring av drikkevarer.

Likevel var salgs- og kundetallet noe høyere enn vanlig på torsdag. Det forteller kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl.

Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl mener at nordmenn ikke hamstrer alkohol. Foto: Tommy Andresen / Vinmonopolet

– Butikkene er fulle av varer, og vil ikke gå tom. Vi er veldig opptatte av at folk ikke skal hamstre, noe de heller ikke har gjort, mener Nordahl.

Torsdag denne uken økte salget av polvarer sammenlignet med torsdagen før. Fredag går det mot noen færre kunder, sammenlignet med forrige fredag, sier han.

– Vi har sett en større vekst på rødvin på boks, og strukturen i salget torsdag kan minne om påskesalg.

Ifølge han kjøpte kundene torsdag ettermiddag og fredag formiddag litt mer per handel.

– Vi hadde et par tusen færre kunder på landsbasis i dag enn fredag i forrige uke. Det synes jeg er en klar indikasjon på at nordmenn lytter til rådene fra helsemyndighetene, om ikke å hamstre.

– Vinmonopolets salgstall er innenfor normalen, i en veldig unormal situasjon, avslutter Nordahl.