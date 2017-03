Bekymret for radarnedlegging

Stortinget har vedtatt å legge ned åtte av Forsvarets radarstasjoner i Nord-Norge, langs kysten fra Træna til Varanger. Radarstasjonene er viktig for blant annet politi, tollvesen, fiskere og Kystverket. –Radarstasjonene er eneste aktive overvåkningssystem for fartøybevegelser i Nord-Norge, dersom disse forsvinner, må Kystverket bygge opp et eget system, forteller tillitsvalgt Bjørn Arve Pedersen i Norsk Offisersforbund til Dagsavisen.-