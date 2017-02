Bekymret for Nordlandsbanen

Bane Nor som har ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen må kutte med en halv million kroner, skriver Dagens Næringsliv. Jernbaneentreprenør NRC Rail frykter dermed for vedlikeholdet på Nordlandsbanen og Sørlandsbanen. Bane Nor skal diskutere budsjettet i dag under styremøte.