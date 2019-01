Tidligere denne uka stemte et klart flertall i det britiske parlamentet nei til statsminister Theresa Mays brexit-avtale. Med det står Storbritannia foreløpig uten noen handelsavtale med EU når britene om kort tid forlater unionen.

Det har fått varsellampene til å blinke hos Norges sjømatråd, som er urolige over situasjonen. En uavklart Brexit-situasjon gjør at bransjen nå frykter tap av tilgangen til gigantmarkedet.

– Storbritannia er vårt viktigste hvitfiskmarked – spesielt for torsk og hyse. Mange bedrifter i Norge er derfor helt avhengige av at vi har adgang til dette viktige markedet, sier fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Storbritannia, Hans Frode Asmyhr, til NRK.

69 dager 9 timer 8 minutter 26 sekunder

Hans Frode Asmyhr er sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia. Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

– Vil gå utover norske bedrifter

I fjor solgte Norge fisk og sjømat til britene for 6,2 milliarder, og tall fra sjømatrådet viser at Storbritannia er vårt fjerde største eksportmarked.

– I verste fall går Storbritannia ut av EU uten en avtale, slik at det blir uforutsigbart hvilket regelverk som gjelder for eksportører. Frem til nå har de vært en del av EU-markedet og deres regelverk. Med et så viktig marked vil de norske bedriftene merke det om Brexit skaper utfordringer.

«Hva skjer dersom Storbritannia trekker seg ut av EU uten avtale?», er temaet når Norges sjømatråd og 160 norske eksportører og britiske importører samles på seminaret Norwegian UK Seafood Summit i London på onsdag.

På konferansen skal blant andre fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) tale. Asmyhr sier bransjen har forventninger til hva statsråden skal si i sitt innlegg.

– Vi håper at fiskeriministeren kommer med tydelige signaler om at norske myndigheter jobber knallhardt for å sikre videre adgang til dette markedet. Norske og britiske myndigheter har et godt forhold, og det er viktig i en slik situasjon, påpeker Asmyhr.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik deltar på seminaret i London onsdag neste uke. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Avhengig av gode handelsavtaler

Også fiskerne følger spent med på utviklingen. Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, deler bekymringene sjømatrådet har, og peker på at Norge og Storbritannia i dag deler på fiskebestander.

– Vi følger ekstra mye med i disse dager, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det er klart vi er bekymret. Vi er spente på hvordan dette går, og følger ekstra nøye med nå. Det britiske markedet – og særlig sjømatmarkedet – er særlig viktig for fiskerne. Vi har bestander som vi forvalter sammen med britene, i tillegg til at vi fisker i britisk farvann i dag. Da er vi avhengige av handelsavtaler som er gode nok, slik at vi fortsatt skal kunne holde på de mulighetene vi har i dag, forklarer Ingebrigtsen.