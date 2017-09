Bekymret for bruk i videregående

Det ganske nylig at politiet har fått informasjon om et miljø og enkeltpersoner som omsetter og bruker narkotika ved Bodø videregående skole. – Om det viser seg at dette skjer både her og på andre skoler ser vi på det med stor bekymring, sier fungerende seksjonsleder Knut Waldemar Solli i politiet.