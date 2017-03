Bekymret for barn i asylmottak

Barneombudet er bekymret over situasjonen for enslige mindreårige ved norske asylmottak. Bakgrunnen er flere henvendelser om forsvinninger og selvmordsforsøk, skriver VG. Ombudet er også bekymret over et «urovekkende høyt» skolefravær, i enkelte tilfeller opp mot 70 prosent.