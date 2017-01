Bekymret for ambulansen

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) frykter for liv og helse etter at Nordlandssykehuset tok en av to ambulanser i kommunen ut av drift, melder Vesterålen Online. Til avisa sier Nordlandssykehuset at ambulansen i Sortland siden nyttår har hatt et snitt på 2,7 oppdrag i døgnet, og at beredskapen er ivaretatt.