Bekymra for samarbeid i nord

Nordnorsk råd som skulle få de de nordnorske fylkene til å samarbeide tettere har ikke siden 2015 hatt et eneste møte. Gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Nordland, Kai Henriksen, sier han er svært bekymra over at det ikke snakkes sammen i nord. Saka skal opp i fylkestinget i dag.