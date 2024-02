Bekreftet: Amahl Pellegrino solgt fra Glimt til USA

Som ventet skifter fjorårets toppscorer Amahl Pellegrino fra Eliteserien til USA og San José Earthquakes.

Bodø/Glimt bekrefter overgangen på sine nettsider fredag. 33-åringen har signert en toårsavtale med MLS-laget.

– Det føles helt jævlig å forlate Glimt. Oppriktig. Det er det tøffeste valget jeg noen gang har måtte ta, sier en følelsesladd Pellegrino til glimt.no.

– Men ingenting varer for evig, så dessverre så ender det sånn her. Hadde det vært mulig å velge begge deler, hadde jeg spilt for begge klubbene.

Pellegrino ble seriemester med Glimt i 2021 og 2023. Han scorte 76 mål på 120 kamper for de helgule.