Denne stridsbåten er eneste transportmulighet for 700 innbyggere

Natt til fredag ble bygda Beisfjord igjen isolert fra omverdenen. Årsaken? Et stort skred stenger den eneste veien inn til bygda. Nå er den enste transportmuligheten en av Forsvarets stridsbåter Men det eksisterer ingen kai. Eneste muligheten for å komme om bord er å balansere på steiner. Foto: Josu Media og Trygve Grønning,NRK

Føler seg ikke trygg

– Man må ha en kolossal styrke for å kunne overleve dette. Det er ikke slik man skal ha det. Vi er ikke trygg. Det må skje noe nå.

Frid Opdal er oppgitt. Hun krever handling.

Frid Opdal mener myndighetene må komme på banen. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Det må være en forbindelse med båt og en kai hvor båten kan legge til. Nå må myndighetene komme på banen, sier hun.

Tidlig fredag morgen gikk skredet og tok med seg både veien til Beisfjord – og en del av høyspentlinja.

Dermed var bygda mørklagt, helt til nettselskapet bestemte seg for å sette «verdensrekord» i legging av sjøkabel.

Jobber på spreng

Skredet gikk fredag morgen og er anslått til å være 300 meter bredt og 4 meter høyt.

– Det å se hvordan bygdas befolkning og kommunen hiver seg rundt og bidrar med alt man kan, er utrolig rørende.

Det sier Marte Kufaas. Hun er leder av den lokale beredskapsgruppen i Beisfjord.

Reagerer: Lederen av den lokale beredskapsgruppa, Marte Kufaas, mener Nordland fylkeskommune kunne vært raskere på banen med å få på plass midlertidig nødkai. Foto: Trygve Grønning / NRK

Siden raset gikk har den lokale beredskapsgruppa jobba på spreng for å ivareta innbyggerne. Ved hjelp av en kjøpmann i Narvik har man også fått på plass en ordning slik at innbyggerne får bestilt de matvarene de måtte ha behov for. I starten var det Norsk Folkehjelp som sørga for transport av matvarene.

– Det virker som at folk har slått seg litt mer til ro og akseptert at situasjonen er som den er. Den må vi bare forholde oss til.

Skredet gikk fredag morgen og er anslått til å være 300 meter bredt og 4 meter høyt. Foto: Narvik Havn

Håper på permanent løsning

– At det skal gå så mange år før at det er etablert ei kai, sånn at vi kan komme oss på jobb på en skikkelig måte, er ubegripelig. Jeg håper at det som har skjedd siste uka får opp farten på folk, sier Frank Myrstad.

Han har bodd i bygda i 62 år.

– Dette er ikke det siste raset, sier han.

Går mot en løsning

For øyeblikket er det en av Forsvarets stridsbåter som står for persontransporten.

John Andre Rydningen er skipssjef på fartøyet, og er glad for å kunne bidra.

– En av Forsvarets hovedoppgaver er å støtte de sivile ved naturkatastrofer. Når vi har kapasitet og trening for å takle slike situasjoner, så ser vi på det som et givende oppdrag å være med på å støtte det sivile samfunn på en slik måte.

Men nå kan det se ut som at innbyggerne får det som de vil, i alle fall midlertidig, skal vi tro fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande (Sp).

– Nå ordnes det ei løsning med ei midlertidig kai. Så snart den er på plass, så vil fylkeskommunen sørge for at et går en båt, forteller hun.

– Når kan man vente en permanent løsning?

– Det er litt mer usikkert. Men så snart dette har roet seg, så må man se om man finner ei løsning som har lengre varighet enn akkurat denne situasjonen.

– Hvilket inntrykk gjør disse bildene på deg?

– Det gjør et stort inntrykk. Jeg forstår utryggheten de, og utryggheten alle som bor i rasutsatte områder har, sier hun.

Monika Sande (Sp) sier fylkeskommunen er klar med båt så snart ei midlertidig kai er på plass. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ikke beroliget

Marte Kufaas i den lokale beredskapsgruppa er ikke beroliget av at det nå kommer en midlertidig løsning.

– Det gikk et ras også forrige søndag. Og etter det har veien vært åpen og stengt fram til nytt ras på fredag. Vi har gitt signaler i over ei uke om at vi må ha på plass ei nødkai. De kunne vært raskere ute, sier hun og fortsetter:

– Vi blir å følge opp det Sande sier i intervjuet om at de ska følge det opp når dette har roet seg. Det er ord som vi hugger i stein her inne i Beisfjord.