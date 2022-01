Årsaken til evakueringen var brann- og eksplosjonsfare, meldte politiet i Nordland på Twitter.

25 personer er folkeregistrert innenfor evakueringsområdet.

– Det er snakk om en gasstank på ni kubikkmeter, sa operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Kjetil Kaalaas, til NRK.

Tanken inneholder propan.

Det ble opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, opplyser han.

Rundt midnatt kom meldingen om at gasslekkasjen var tettet.

– Skaden var mindre enn hva vi først antok. Vi har vært heldig slik det kan se ut, sier Brann- og redningssjef i Salten Brann, Per Gunnar Pedersen.

Slik det er vurdert nå, skal det være trygt. Leverandøren av tanken skal se på skadene tirsdag morgen.

– Vi har konstatert at det er trygt, lekkasjen er stengt og strømmen som ble stengt er i ferd med å komme tilbake.

Gasstanken skal være påkjørt

Brannsjefen opplyser at de fikk melding om gasslekkasjen klokka 21.10. En bil hadde kjørt over en slange som tilhørte en gasstank som lå nedgravd.

– Det medførte lekkasje fra tanken, sier han.

Politiet, lokale brannstyrker og spesialister fra Bodø rykket ut til stedet.

Beboere er evakuert

Kommunen opprettet et evakueringssenter på Storjord vertshus, hvor de som hadde behov for det kunne få et rom for natta.

– Per nå er det ubekreftet informasjon om at ni personer nord for bensinstasjonen skal være evakuert. Det handler om å skape sikkerhet rundt tanken hvis den skulle få en omfattende lekkasje eller eksplodere, opplyste brannsjefen til NRK like før klokken 23.

Da planla brannvesenet å ta seg inn til tanken for å kartlegge hva de eksakt skulle gjøre.

– Vi håper å få tette lekkasjen på ett eller annet hvis, sa han.

Også leverandøren av tanken ble sendt til stedet med en mobil tank, slik at de kunne overføre gassen til den hvis det skulle være behov.

Mens aksjonen pågikk var det en gunstig vindretning, slik at gassen drev mot utmark.

Håper å komme hjem i kveld

Jørn Arvid Trolid er en av dem som måtte evakuere som følge av gasslekkasjen.

– Det kom en fra Salten Brann og sa vi måtte evakuere på grunn av en gasslekkasje i nabolaget, forteller han.

Dermed var det bare å evakuere til søsteren som bor rundt ei mil unna.

– Vi var ikke forberedt på det. Men vi må bare godta at det er sånn det er.

Trolid forteller at han så aktivitet på bensinstasjonen, og merket at strømmen gikk før evakueringsordren kom.

– Nå venter vi bare på å få komme hjem igjen, sier han.

Nettselskapet Arva meldte at de kuttet strømmen til 371 kunder som et sikkerhetstiltak i forbindelse med lekkasjen. Rundt midnatt var de i gang med å koble inn strømmen igjen.