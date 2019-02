Beiarn mistet nødnettet i ni timer: – Sårbarheten i Distrikts-Norge ble avslørt i dag

Seks kommuner i Salten mistet strømmen helt eller delvis fredag, men hardest rammet ble Beiarn kommune. De mistet ikke strømmen, men mobilnett, internett og nødnettet ble slått ut samtidig.

– Fra klokken 02.30 til 11.30 var det kun fasttelefonene som fungerte i Beiarn. Vi visste heldigvis om at nødnettet er for dårlig når det står i som verst, og tok i bruk de fire satelittelefonene vi anskaffet da nødnettet kom, sier rådmann Ole-Petter Nybakk i Beiarn.

– At alt faller ut samfunnet er ikke så usansynlig i Distrikts-Norge. Det er viktig å ha en reserveløsning på plass for å ha en tilstrekkelig sikkerhet for våre innbyggere, sier rådmann Ole-Petter Nybakk. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Nødnettet ble ferdig innført i Norge i 2015 og skal i teorien være et robust, dedikert nett for nød- og beredskapsetaten i Norge, som skal holde seg på nett til tross for strømbrudd og dårlig vær.

Det har derimot vist seg de siste årene at nettet har feilet ved flere anledninger. Eksempelvis under stormen Tor i 2016 og under stormen Knud i 2018.

Ordføreren kritisk

Kommunen har fire satellittelefoner, og to av dem har i dag vært brukt av hjemmetjenesten. De to andre er i beredskap, sier Beiarn-ordfører Monica Sande.

– Nødnettet er ikke godt nok utbygd hos oss. Og når både nødbnett, mobil- og internett faller ut samtidig får vi problemer. Det synliggjør en sårbarheten det ikke er greit å leve med, sier ordfører Monica Sande (Sp).

Beiarn har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse.

– Der er det dårlig nødnett- og mobildekning. Det er derfor vi har måttet tenke litt ekstra på beredskapssiden. Vi har en kommune hvor det er populært å gå på ski og vernede områder som får mye besøk.

Beiarn har i dag hatt kontakt med beredskapsavdelingen med fylkesmannen.

12 basestasjoner nede

Da nødnettet ble bygget var forutsetningen at man skulle bruke tilgjengelig infrastruktur der det var lagt opp til det. Derfor er det flere steder i landet der nødnettet bruker transmisjonslinjene, eller datalinjene, til Telenor.

To høyspentmaster i Gildeskål havarerte i dag. I tillegg er flere trafostasjoner ute av drift. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Men da strømmen gikk, gikk også injene til Telenor ned. Dette skjedde til tross for at basestasjonene til nødnettet forble operative.

Litt senere gikk sju basestasjoner ned nord for Bodø. Totalt var det 12 av 210 basestasjoner gikk ned noen timer.To av dem er fortsatt ikke oppe igjen.

– Hovedårsaken var strømbruddet. I tillegg gikk transmisjonslinjene vi er avhengig også ned, forklarer avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Mange av nødetatene er veldig godt trent til å bruke det lokale nødnettet DATA, så heldigvis gikk det bra, legger han til.

Sårbart for uvær

Foto: NRK

Ifølge Heier vil Norge aldri ha et hundre prosent funksjonibelt nødnett. Det vil alltid være sårbarheter når det er uvær og utfordrende forhold.

Heier sier at de nå kommer til å forberede seg før helgens uvær. Meteorologene har sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland nord for Helgeland lørdag. Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten.

– Vi flytter nå en transportabel basestasjon for å ha den mer sentralt i området der vi er mest sårbar når uværet treffer Nordland på lørdag.