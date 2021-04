Beiarn har satt kriseledelse

Beiarn kommune har satt kriseledelse etter at kommunen har mistet mobilnett, fasttelefon og internett grunnet et fiberbrudd. Rådhuset er åpent til 15.30. Etter dette tidspunktet kan innbyggere som trenger hjelp melde seg ved sykehjemmet, heter det i en pressemelding. Statsforvalteren har hatt kontakt med kommunens kriseledelse via satelittelefon.