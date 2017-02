Behandler sykehusstreiken

I dag starter Rikslønnsnemnda behandlingen av tidenes lengste sykehusstreik her i landet. 11. oktober i fjor avbrøt arbeidsministeren streiken etter 5 uker, på grunn av fare for liv og helse for pasienter ved Nordlandssykehuset. Tvisten gjelder om arbeidsgiver skal ha frihet til å lage individuelle arbeidsplaner for legene