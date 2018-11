Beboer savnet etter brann i fiskebruk i Lofoten

– En person er ikke gjort rede for. Røykdykkere har vært inne i bygningen og gjort grovsøk, men det er ikke gjort noen funn, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NRK.

Brannen ble meldt til nødetatene like før klokken 20 søndag kveld. Det var lenge full fyr i fiskebruket, som ligger i Sund i Flakstad. Brannvesenet fikk kontroll på brannen i 22-tiden, men i løpet av natten blusset den opp igjen.

– Brannvesenet fikk raskt kontroll igjen, og arbeider akkurat nå med etterslukking. To røykdykkere har vært inne i bygningen to ganger i natt, de har ikke gjort noen funn. De regner med at bygningen skal være klar for kriminaltekniske undersøkelser nå fra morgenen av, sier Nilsson

Bygget skal inneholde boenheter for arbeidere, og en beboer er ikke gjort rede for.

– Det har vært gjort forsøk på søk av beboeren, men brannvesenet måtte ta seg ut igjen. Det var for varmt og ustabilt. Det blir ikke gjort søk før branntomta er kald.

Slukking i hele natt

Brannvesenet regner med å holde på med slukking i hele natt, sier operasjonslederen i Nordland politidistrikt til NTB like før klokken 1 natt til mandag.

I 22-tiden søndag kveld opplyste politiet at brannvesenet foretar en kontrollert nedbrenning av bygget.

– Det skal ikke være fare for spredning, sa operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til NTB.

Lofotposten har vært i kontakt med firmaet som eier bygget. Avisen får opplyst at det bor fem utenlandske arbeidere i bygget. De andre som bodde i anlegget, er blitt ivaretatt og oppholder seg i et hus i området. Det skal ikke ha vært produksjon i lokalet.

En redningsskøyte i området har gjort et strandsøk etter den savnede beboeren.