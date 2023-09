19 år gamle Emil Aleksander Johansen Pedersen og 18 år gamle Morten Johan Åsvang Halvorsen mistet livet etter at en fritidsbåt kjørte på land natt til 26. august i Meløy.

Onsdag 6. september skal Morten Johan Åsvang Halvorsen gravlegges i Fore kirke på Reipå i Meløy.

Morten Johan Åsvang Halvorsen gravlegges i Fore kirke på Reipå i Meløy. F redag 8. september skal Emil Aleksander Johansen Pedersen gravlegges i samme kirke.

Det er fungerende sokneprest, Rolv Olsen, som sammen med vikarprest Nils Øyvind Kjøl, skal holde begge begravelsene.

Fore kirke på Reipå i Meløy sitteplasser til i alt 300 personer. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Olsen forteller om en krevende oppgave som ligger foran dem.

– Den tragiske ulykken som har påvirket mange. Mange her lever i et mareritt man bare har lyst å våkne fra. Men så er man våken. Det å miste egne barn er nok det verste man kan oppleve som menneske. Det er bare vondt for alle, sier soknepresten.

– Blir bare verre

I juni holdt sognepresten begravelsen hvor en 31-årig kvinne døde i en trafikkulykke like nord for Reipå.

Nå forbereder han seg på avskjeden med to nye, unge mennesker.

– Det at det har vært flere ulykker på kort tid gjør ikke disse begravelsene noe lettere. Dette er ikke noe man blir vant til. Det blir faktisk bare verre.

Olsen legger til:

– Vi håper å kunne støtte så langt vi kan. Komme de som er der i møte. Lytte og snakke om det som har skjedd, og det som skal skje. Ord kan lett bli tomme i en slik sammenheng. Men vi skal være der, og prøve å dele det som vi tror på, sier Olsen.

– Ble brått revet fra oss

I dødsannonsen til Emil Aleksander Johansen Pedersen skriver familien at 19-åringen var en «umistelig sønn, bror, barnebarn, nevø og søskenbarn», som brått ble revet fra familien sin.

Så lukker vi deg i våre hjerter inn, og gjemmer deg innerst inne. Der skal du for evig bo, som et kjært og dyrebart minne Familien til 19-åringen i dødsannonsen.

Familien til Morten Johan Åsvang Halvorsen skriver i dødsannonsen at «Vår alles kjære umistelige Morten Minstemann»

De vi elsker drar ikke fra oss, de går ved vår side hver dag. Usynlig og lydløs, men alltid nær, fortsatt elsket, fortsatt savnet og veldig kjær. Familien til 18-åringen i dødsannonsen.

Familiene har gitt NRK tillatelse til å bruke bildet av Pedersen og Halvorsen, samt å sitere fra dødsannonsene.

Svekket mistanke

Ni personer var om bord da båten kjørte på land ved øya Teksmona natt til forrige lørdag. De ni om bord var alle i alderen 18 til tidlig i 20-årene.

De hadde vært i et sosialt lag på øya Bolga utenfor Meløy.

På vei tilbake skal de ha havnet på gal kurs. Klokka 01.18 natt til lørdag ble politiet varslet om at en båt hadde kjørt på land på et svaberg ved Meløyneset.

To personer mistet livet, og fire av dem ble sendt til sykehuset i Bodø med varierende skadeomfang.

Båten ble påført skader, hovedsakelig i baugen.

– Etterforskningen så langt har vist at båten har hatt forholdsvis høy fart etter forholdene, og at det har vært rus involvert, uttalte politiadvokat Runar Mellem Robertsen i en pressemelding dagen etter ulykka.

Flere tente lys og la ned blomster i Meløy etter ulykken. Foto: Frida Farestveit Jonassen / Meløy Gatebil

Alle de sju personer overlevende fikk rutinemessig status som siktet etter båtulykken.

Men grunnlaget for mistanken er svekket for alle utenom båtføreren, ifølge politiet. Disse sakene ligger nå hos statsadvokaten i Nordland.

Kriseteam fortsatt operativt

Det var en kommune i sjokk og sorg satte krisestab etter ulykken.

Det er ikke første gang denne sommeren at bygda har vært rammet av dødsulykker.

Omfanget av båtulykken og øvrige ulykker i Meløy denne sommeren, gjorde at kommunen ba nabokommuner om bistand.

Bygdas ungdommer har arrangert både båt- og bilkortesje etter ulykka. Foto: Frida Farestveit Jonassen

Det er primært psykologer og psykiatrisk sykepleiere kommunen har behov for i første omgang.

– Kommunens kriseledelse er fortsatt operativ og vurderer fortløpende behov for bistand. Vi må planlegge både for kort og lang sikt og rigge oss slik at vi parallelt med krisehåndteringen greier å ivareta den daglige driften. Da er det godt å ha gode naboer som rekker ut en hånd, uttalte ordfører Sigurd Stormo tidligere denne uka.