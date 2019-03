Battlefield V legger opp til battle royale i norsk stil

I 2018 kom spillet Battlefield V ut og allerede da var det tydelig at skaperne av spillet hadde tatt inspirasjon fra Norge. Slaget om Narvik hadde en stor rolle i historiedelen fra hovedspillet.

Denne uken kom den nye oppdateringen til spillet, Firestorm, og nytt for spillet er den populære battle royale-moduset, som føyer seg inn i rekka med andre populære spill som Fortnite og Apex Legends. I battle royale spiller man på et lag (squad) og målet er å bli stående som det siste laget, mens man alltid kommer i konflikt med andre lag og en ring av ild som innskrenker kartet mer og mer.

Det norsk-inspirert kartet Halvøy skal være det desidert største kartet i spillserien så langt. Foto: EA/DICE

Nytt tilskudd til battle royale-sjangeren

Det nye kartet i denne oppdateringen, som EA lover at er det største kartet så langt i Battlefield-serien, har fått det skandinaviske navnet Halvøy. Fra tidligere av har det største kartet vært Hamada. Halvøy skal derimot være ti ganger større, ifølge EA. Skaperne av spillet, Dice, har enda ikke fortalt så mye om kartet, men EA bekrefter at Halvøy ikke er en plass som eksisterer, men at det er inspirert av Norge.

Da spillet kom ut i 2018, som det 17. i rekken av Battlefield-spill, ble handlingen satt til andre verdenskrig. Ett av oppdragene i spillet omhandler slaget om Narvik og har tydelige kjennetegn fra byen i Nordland under krigen.

Flere norske preg

– Jeg finner punkter jeg kan hefte inn i historien. Blant annet malmkaia, jernbanen, broer og hus. De har plukket frem trehus som er en del av det miljøet som var i Narvik før andre verdenskrig, fortalte museumsleder ved Narviks krigsmuseum, Ulf Eirik Torgersen, til NRK.no da traileren til Battlefield V først ble sluppet i 2018.

I ett av oppdragene fra spillet i 2018 får vi også oppleve Rjukan. Den norske skuespilleren fra blant annet Hodejegerne, Synnøve Macody Lund, har også en karakter i spillet.

Til venstre Synnøve Macody Lund, og til høyre hennes karakter i Battlefield V. Foto: Terje Pedersen / NTB SCANPIX / EA / DICE

Det nye kartet har den samme norske karakteristiske naturen, med snødekte omgivelser, men også barskog.

Foto: EA/DICE

