Båt tok inn vann – to personer berget

En cabin cruiser på 48 fot tok inn vann ved Tjøtta, sør for Sandnessjøen i 16-tiden i dag. Bodø Radio meldte om at båten trengte assistanse, skriver Rana Blad.

– Flere båter kom raskt til stedet etter at meldingen gikk ut fra Bodø Radio. Det var to personer ombord som kjapt ble tatt ombord i et annet fartøy, forteller redningsleder Alf Haagensen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NRK.

Årsaken til at båten tok inn vann skal være en kjølevannslekkasje. Denne lekkasjen skal nå være stanset, og redningsskøyta er straks fremme ved havaristedet, opplyser Haagensen.

Oppdatert 17:32: Politiet i Nordland melder at fartøyet nå slepes av redningsskøyta.