Båt på grunn

En båt har gått på grunne utenfor Bliksvær. Det var to båter i følget, og personene i den havarerte båten gikk over i den andre. Det skal være snakk om en familie på to voksne og tre barn. Føreren av båten som havarerte er tatt til legevakta etter mulig brudd i ribben etter kontakt med vindskjerm, melder politiet. Ikke mistanke om ruskjøring.